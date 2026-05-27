Campobello, Gioacchina Catanzaro dopo il voto: “Porto con me il calore della gente”

27/05/2026 20:00:00

A conclusione delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio, la candidata sindaca a Campobello di Mazara della lista Primavera, Gioacchina Catanzaro, ha affidato a un messaggio pubblico il proprio ringraziamento a sostenitori, volontari e cittadini che hanno condiviso il percorso elettorale, definendolo “un’esperienza bella e profonda” dal forte valore umano e politico.

“Da oggi riprendo il mio cammino facendo tesoro di un’esperienza che porterò sempre con me. Una campagna elettorale fatta di incontri sinceri, di ascolto, di strette di mano, di emozioni autentiche. Un’esperienza bella e profonda che mi ha arricchita come donna, prima ancora che come candidata”, ha dichiarato.

Catanzaro ha poi rivolto un pensiero speciale ai componenti del suo gruppo e a quanti hanno sostenuto la candidatura: “Il mio pensiero più grande va a mia sorella Liliana e a Ferdinando, a Carla, Vladimiro, Marcella Francesca, Taha, Antonio, Annalisa, Piyaned, Alessandro, Giovanni, Tony, Aldina, Peppe, Saverio, Laura, Antonino e a tutti quelli che hanno creduto in questo piccolo grande sogno, spendendosi con generosità, entusiasmo e spirito di sacrificio”.

Nel messaggio, la candidata ha anche sottolineato il valore umano dell’esperienza elettorale: “Ringrazio ogni sostenitore, ogni volontario e ogni cittadino che ci ha accolti nelle case e nelle piazze con entusiasmo. Le elezioni lasciano inevitabilmente emozioni forti, ma ciò che resta davvero è il valore delle relazioni costruite e della partecipazione. Porto con me il calore della gente e la consapevolezza che mettersi al servizio della propria comunità sia sempre un atto di coraggio e amore”.

Infine, un augurio al neo sindaco Giuseppe Magiaracina e alla nuova amministrazione: “Al neosindaco Magiaracina e alla sua squadra rivolgo i miei auguri di buon lavoro, nell’interesse esclusivo di Campobello di Mazara. La nostra comunità merita impegno, responsabilità e visione, al di là di ogni appartenenza politica”.



