Mazara, al via il piano straordinario di riqualificazione del quartiere "Mazara 2"

27/05/2026 09:15:00

Un piano coordinato di interventi straordinari per rilanciare il quartiere Mazara 2 è stato avviato dopo un incontro programmatico tra l’Amministrazione comunale, rappresentata dal vicesindaco Vito Billardello, i residenti della zona e i promotori della nascente associazione “Mazara 2 Rinascerà”.

L’iniziativa punta ad avviare un percorso condiviso di riqualificazione urbana, fondato sul confronto tra istituzioni e cittadini, con l’obiettivo di ripristinare decoro urbano, legalità ambientale e tutela della salute pubblica.

Tra le prime azioni già avviate figurano gli interventi di bonifica ambientale e la rimozione dei rifiuti solidi urbani e dei materiali da demolizione abbandonati illecitamente nell’area. Il Settore tecnico comunale – Servizio Ambiente ha infatti predisposto un piano straordinario di pulizia che proseguirà fino al completo smaltimento dei materiali presenti.

L’Amministrazione comunale ha spiegato che eventuali rallentamenti nelle operazioni sono legati alla temporanea saturazione dei siti di conferimento, assicurando comunque il completamento degli interventi non appena verranno ripristinate le normali capacità ricettive.

Nel corso dell’incontro è stata ribadita anche la ferma condanna nei confronti dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti, con un appello rivolto alla cittadinanza affinché vengano rispettate le norme ambientali vigenti.

Un altro punto centrale del programma riguarda la cura del verde pubblico. In collaborazione con gli assessorati competenti, tra cui quello guidato da Isidonia Giacalone, è stata affidata in adozione la prima aiuola centrale del quartiere ai cittadini e ai referenti del comitato promotore.

L’iniziativa viene presentata come un modello di gestione partecipata dei beni comuni e di collaborazione attiva tra amministrazione e residenti.

Sul fronte della sicurezza urbana è stato inoltre avviato l’iter per il ripristino della pubblica illuminazione. È già stato predisposto l’alloggiamento del vano per il nuovo misuratore di energia elettrica, passaggio preliminare all’attivazione dell’impianto che servirà l’intero quartiere.

Il piano comprende anche un ciclo straordinario di disinfestazione e derattizzazione su tutto il territorio comunale, con particolare attenzione proprio alle aree di Mazara 2. Gli interventi sono stati calendarizzati per il 26, 27 e 28 maggio 2026.

Durante l’incontro è stata infine presentata la nascente associazione “Mazara 2 Rinascerà”, composta da un gruppo promotore provvisorio. L’organizzazione ha ringraziato l’Amministrazione comunale per l’adozione dello spazio verde e per avere accolto le richieste avanzate dai residenti.



