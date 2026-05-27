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» Dai Comuni
27/05/2026 18:02:00

Marsala, domani mattina la proclamazione di Andreana Patti a Sindaca della città

https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-05-2026/1779898120-0-marsala-domani-mattina-la-proclamazione-di-andreana-patti-a-sindaca-della-citta.jpg

Domani, giovedì 28 maggio, Andreana Patti sarà ufficialmente proclamata sindaca di Marsala. La cerimonia di proclamazione sarà seguita, alle ore 11:30 a Palazzo Municipale, dal passaggio di consegne con il sindaco uscente Massimo Grillo.

 

Andreana Patti ha conquistato la guida della città ottenendo il 50,5% dei consensi, pari a 20.963 voti, centrando una vittoria netta già al primo turno e superando ampiamente la soglia del 40% prevista dalla legge elettorale siciliana.

 

Alle sue spalle si è piazzato l'uscente Massimo Grillo con il 33,25% e 13.804 preferenze. Terza Giulia Adamo con il 15,28% e 6.342 voti, mentre Leonardo Curatolo ha ottenuto lo 0,97% con 402 preferenze.

 

Per Marsala si apre così una nuova fase amministrativa con la prima giornata ufficiale della nuova sindaca già in programma domani a Palazzo Municipale.









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