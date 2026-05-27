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» Dai Comuni
27/05/2026 09:25:00

Elezioni a Marsala, parte il riconteggio: poi la proclamazione ufficiale

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A Palazzo VII Aprile si è appena riunita la commissione elettorale di Marsala. Il presidente uscente del Consiglio comunale, Enzo Sturiano, ha autorizzato l’utilizzo dell’Aula consiliare per consentire le operazioni successive allo scrutinio.

 

Parte ufficialmente il riconteggio dei voti, passaggio necessario per verificare i dati definitivi emersi dalle sezioni elettorali. Soltanto al termine di questa fase si procederà con la proclamazione degli eletti e con l’ufficializzazione del nuovo assetto amministrativo e del Consiglio comunale.

 

Sono ore decisive per la città, con candidati e sostenitori che attendono l’esito finale delle verifiche prima della conclusione formale della tornata elettorale.









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