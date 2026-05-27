A Castellammare estate lunga fino novembre: tra gli eventi i concerti di Venditti a Zarrillo 

27/05/2026 11:25:00

Una stagione di eventi che andrà ben oltre l’estate, accompagnando cittadini e turisti fino a novembre tra concerti, cinema, comicità, spettacoli, tradizioni popolari e grandi appuntamenti culturali. È il cartellone 2026 presentato dall’amministrazione comunale di Castellammare del Golfo nella sala giunta di Palazzo Crociferi. Tra i protagonisti annunciati ci sono Antonello Venditti, Michele Zarrillo e lo show dello Zoo 105 con Pippo Palmieri, ma anche i comici Roberto Lipari, Manlio Dovì e Manfredi Di Liberto.

Il calendario prevede eventi distribuiti nelle principali location della città: dal piazzale Stenditoio al porto, dalla spiaggia Playa a cala Petrolo, passando per il centro storico e l’arena delle Rose.

Tra gli appuntamenti principali figurano il “Cici Film Festival”, itinerante dal 19 al 26 settembre, il “Castellammare Art Music Week” dal 24 al 26 luglio con il concerto di Antonello Venditti, il “Castellammare Film & Series Festival” dal 29 al 31 luglio e “Sirenes Opera”, spettacolo in acqua in programma il 4 settembre a cala Petrolo.

Spazio anche alla comicità con il “Comedy Fest” all’arena delle Rose il 5, 11 e 22 agosto, mentre il 20 agosto, nell’ambito dei festeggiamenti della Patrona, si terrà il concerto gratuito di Michele Zarrillo seguito dall’animazione dello Zoo 105.

La stagione partirà il 2 giugno con “Amuninni fora a Jucari”, iniziativa dedicata ai giochi tradizionali siciliani nel centro storico. Tra gli altri appuntamenti: la “Coast Cup” di beach volley dall’1 al 4 luglio alla Playa, il “Colori nel Vento Kite Festival” dal 10 al 13 settembre, il “Festival Opera Lirica Siciliana” dal 12 al 18 ottobre al teatro Apollo Anton Rocco Guadagno, il salone nautico “Seacily” dal 30 ottobre all’1 novembre e “Cuntu, N’Cantu e Manciu”, manifestazione dedicata alla cassatella, dal 13 al 15 novembre.

Il sindaco Giuseppe Fausto ha evidenziato il lavoro condiviso con operatori turistici, associazioni e realtà del territorio: «Castellammare del Golfo è diventata un brand turistico sempre più riconoscibile. Oggi i top player del settore chiedono di utilizzare l’area del porto, mentre in passato indicavano compensi per partecipare: questo dimostra la crescita e la credibilità raggiunta dalla città».

L’assessore alla Cultura e Turismo Giovanni D'Aguanno ha sottolineato come il programma sia stato costruito «per coinvolgere tutta la città», con eventi capaci di valorizzare il territorio e promuovere Castellammare del Golfo come meta turistica e culturale sempre più attrattiva.



