Mazara, al Tiro a Segno una mostra di coltelli, bastoni e fischietti artigianali

27/05/2026 13:12:00

Sabato 30 e domenica 31 maggio, ingresso libero. In esposizione manufatti realizzati a mano da un socio della sezione.

L'evento

Il Tiro a Segno Nazionale, sezione di Mazara del Vallo, apre le porte per una mostra dedicata all'artigianato tradizionale. Sabato 30 e domenica 31 maggio, nella sede di Contrada Terrenove (S.S. 115, Km 47,200), saranno esposti coltelli, bastoni e fischietti realizzati a mano da un socio della sezione: pezzi che raccontano una pratica artigianale fatta di pazienza, materiali lavorati a lungo e un'abilità manuale che si affina negli anni.

Tra i manufatti esposti, coltelli tradizionali con manico in corno e lame incise — uno dei quali riporta la scritta che è un classico della coltelleria popolare siciliana — bastoni da passeggio con impugnature scolpite a forma di teste d'animale e fischietti artigianali.

Quando e dove

La mostra sarà visitabile sabato 30 maggio dalle 15:30 alle 18:00 e domenica 31 maggio dalle 9:00 alle 12:30. Ingresso libero.

Tiro a Segno Nazionale — Sezione di Mazara del Vallo, Contrada Terrenove, S.S. 115, Km 47,200, Mazara del Vallo.



