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Cronaca
27/05/2026 18:20:00

Violenza a Palermo: coppia di fidanzati aggredita a bottigliate dal branco

https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-05-2026/violenza-a-palermo-coppia-di-fidanzati-aggredita-a-bottigliate-dal-branco-450.jpg

Due notti di tensione e violenza hanno scosso il centro di Palermo, dove due distinti episodi hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e dei sanitari. Nel primo caso, una giovane coppia è finita in ospedale dopo una lite degenerata in aggressione in piazza Caracciolo; nel secondo, una ragazza è stata colpita alla testa da un proiettile in via Isidoro La Lumia, mentre un giovane di 24 anni è stato arrestato dai carabinieri.

 

Durante la notte tra sabato e domenica, una sedicenne di origine peruviana e il compagno marocchino di 27 anni sarebbero stati assaliti da un gruppo di ragazzi armati di bottiglie rotte. Secondo le prime ricostruzioni investigative, tutto sarebbe iniziato dopo alcune avances rivolte alla minorenne da parte del branco. Il rifiuto avrebbe acceso la lite, poi sfociata nell’aggressione.

 

La ragazza è arrivata all’ospedale Civico nelle prime ore del mattino con una ferita alla mano, mentre il fidanzato presentava il volto tumefatto e la frattura del setto nasale. Vista la natura delle lesioni, il personale sanitario ha informato i carabinieri. Prima dell’arrivo dei militari per raccogliere le deposizioni, però, i due si sono allontanati dal pronto soccorso insieme ad alcuni amici. Successivamente sono stati rintracciati: la giovane si trovava a Villabate, dove era stata raggiunta dalla zia.

 

La sera successiva, tra domenica e lunedì, un altro episodio di sangue si è verificato nella zona di via Isidoro La Lumia. Una ragazza di 22 anni è stata ferita alla testa da un colpo d’arma da fuoco. Le indagini dei carabinieri hanno portato rapidamente all’arresto del 24enne Pietro Graziano, individuato dopo una perquisizione nella sua abitazione nel quartiere Ballarò, dove sarebbe stata trovata anche una pistola.



Cronaca | 2026-05-26 13:18:00
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