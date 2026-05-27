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Cronaca
27/05/2026 10:50:00

Paura nella notte a Mazara Due, incendio in un'ex scuola abbandonata

https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-05-2026/1779871876-0-mazara-incendio-nell-ex-scuola-abbandonata-a-mazara-2-paura-tra-i-residenti.jpg

Paura nella notte nel quartiere Mazara 2, dove un incendio è divampato all’interno dell’ex scuola comunale situata tra via San Pio da Pietralcina e via Sacco e Vanzetti.

 

Le fiamme sono scoppiate intorno alla mezzanotte e hanno interessato la struttura, da anni in stato di abbandono e degrado, e alcuni cumuli di rifiuti presenti nell’area circostante.

 

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento locale con diversi mezzi e autobotti. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono durate diverse ore.

L’incendio ha provocato momenti di apprensione tra i residenti delle palazzine vicine, anche per il fumo e l’odore acre che si sono diffusi nella zona.

Secondo le prime ipotesi, non si esclude la natura dolosa del rogo. L’edificio era già stato più volte segnalato dai cittadini per le condizioni di abbandono in cui versa e per la presenza di rifiuti.



Cronaca | 2026-05-26 13:18:00
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