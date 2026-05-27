Carini, incendio nella sede di Sicily by Car: distrutte una decina di auto

27/05/2026 06:59:00

Paura nella tarda serata di ieri a Carini, dove un incendio ha colpito il nuovo punto vendita della società di autonoleggio Sicily by Car, inaugurato appena venti giorni fa.

Le fiamme sono divampate nella sede situata tra la statale 113 e via dei Pioppi, provocando il rogo di una decina di veicoli. Una densa colonna di fumo era visibile anche dall’autostrada A29.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, impegnate a lungo nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area. Presenti anche i carabinieri, che hanno avviato le indagini per chiarire le cause dell’incendio.

L’episodio riporta l’attenzione su un altro grave fatto che aveva coinvolto la stessa azienda appena due mesi fa. A Palermo, infatti, un deposito di Sicily by Car era stato preso di mira da un gruppo di uomini a volto coperto arrivati a bordo di un’auto rubata. In quell’occasione furono esplosi colpi di mitra contro le vetture parcheggiate e sul posto vennero trovati una trentina di bossoli.

Dopo quell’attacco, il patron dell’azienda, Tommaso Dragotto, aveva dichiarato di essere “scioccato”, spiegando di non avere mai ricevuto richieste estorsive.



