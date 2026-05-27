Carabiniere di Mazara salva anziano che sta per gettarsi dal balcone. Il video

27/05/2026 08:08:00

Un giovane carabiniere originario di Mazara del Vallo ha salvato la vita a un anziano che stava per lanciarsi dal balcone della propria abitazione a Ribera. Si chiama Giovanni Reina il militare mazarese che, insieme al collega Genuardi, è riuscito a bloccare l’uomo che stava per lasciarsi cadere.

L’episodio è avvenuto sabato scorso a Ribera. L’anziano, che vive da solo, si trovava sul bordo di un balcone privo di ringhiera, al secondo piano di un edificio. A lanciare l’allarme è stata una cittadina che ha contattato la Centrale Operativa dei Carabinieri segnalando la drammatica situazione.

Sul posto è intervenuta in pochi minuti una pattuglia della locale Tenenza. I militari, constatata la gravità del caso, hanno raggiunto rapidamente l’appartamento dell’uomo. Dopo avere forzato la porta d’ingresso, hanno trovato l’anziano a terra, a pochissima distanza dal balcone e quindi dal vuoto.

Determinante l’intervento del carabiniere mazarese Giovanni Reina e del collega Genuardi, che sono riusciti a bloccare e mettere in sicurezza l’uomo prima che potesse compiere il gesto estremo.

L’anziano appariva in evidente stato confusionale. Dopo essere stato soccorso dai militari, è stato affidato al personale sanitario del 118 intervenuto sul posto. Dopo le prime cure, è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Sciacca per ulteriori accertamenti.

L’intervento dei Carabinieri ha evitato conseguenze drammatiche, confermando ancora una volta il ruolo dell’Arma come presidio di prossimità e di tutela della vita umana, anche nelle situazioni di maggiore fragilità ed emergenza.



