27 Maggio; Meloni critica l'Ue, massacri di Israele in Libano, bombe Usa sull'Iran

27/05/2026 07:05:00

E' il 27 Maggio 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• All’assemblea di Confindustria Giorgia Meloni non ha risparmiato critiche all’Unione europea: ha chiesto meno burocrazia e politiche per lo sviluppo, le stesse invocate dal presidente degli industriali Orsini

• Israele ha praticamente rotto la tregua in Libano superando le linee poste dal cessate il fuoco e scatenando l’esercito contro Hezbollah. L’offensiva, che mette a rischio la situazione in Medio Oriente, avrebbe provocato una trentina di morti tra i civili e un centinaio di feriti

• Il fronte Usa-Iran registra un inizio di escalation: gli americani hanno bombardato siti militari iraniani per «autodifesa» e Teheran ha minacciato pesanti ritorsioni. La “diplomazia a mano armata”, come viene definita, tiene ancora aperto un filo di dialogo

• Trump si è sottoposto a un nuovo check-up medico. Il suo staff ha garantito che sta benissimo ancor prima che l’esame fosse concluso. Lui ha detto di essere in perfetta salute

• Un’ondata di caldo anomalo per il mese di maggio ha invaso mezza Europa: Spagna e Portogallo sono le più colpite, ma da Londra a Parigi ai Balcani si registrano temperature record. Anche in l’Italia si boccheggia

• A Napoli un uomo di 35 anni abitante nel rione Sanità, forse in preda a una crisi d’astinenza, ha accoltellato più volte il figlio di 12 anni, la moglie e un’infermiera del 118. Poi ha tentato di tagliarsi la gola

• In Belgio un treno ha investito uno scuolabus riservato al trasporto dei disabili, che aveva tentato di attraversare un passaggio a livello con le sbarre abbassate. Hanno perso la vita due ragazzini di 12 e 15 anni, il loro accompagnatore e l’autista

• Bélen Rodriguez è stata ricoverata d’urgenza in ospedale, forse per una crisi nervosa dovuta a problemi sul lavoro (la mancata conduzione dell’Isola dei Famosi, sembra). È stata dimessa ieri mattina

• La nuova Ferrari elettrica Luce non piace e la sua presentazione ha fatto crollare il titolo in Borsa. Luca di Montezemolo è stato durissimo: «spero che tolgano almeno il simbolo del cavallino»

• Ha già un nome e un volto il futuro comandante della prima missione su Marte: si tratta di un ricco imprenditore astronauta cinese, naturalizzato maltese

• Un tesoro in gioielli del valore di 2-3 milioni di euro è stato trovato in possesso di José Luis Rodriguez Zapatero, ex premier spagnolo e icona della sinistra internazionale, che oggi è accusato di corruzione e traffico di influenze

• Peter Murrell, ex marito della prima ministra scozzese Nicola Sturgeon, ha confessato di essersi appropriato di 400 mila sterline dalle casse del partito nazionalista

• Il sindaco di Cracovia è stato deposto con un referendum indetto dal partito di estrema destra della città polacca

• Un’ inchiesta sulla pedofilia sta coinvolgendo 84 scuole dell’infanzia di Parigi

• L’ex sottosegretario Delmastro (FdI), ascoltato in Commissione antimafia, ha detto di non essersi accorto che il ristorante romano di cui è diventato socio fosse gestito da persone accusate di associazione mafiosa

• Nelle indagini sul duplice avvelenamento da ricina di fine dicembre verrà ascoltata anche una teste di 92 anni, zia delle vittime, che al pranzo di Natale aveva portato un dolce fatto da lei

• In Svezia, da fine giugno, sarà possibile sposarsi all’Ikea. Sono già pronte a farlo 15 giovani coppie

• Quindici persone sono state arrestate tra Italia e Albania perché coinvolte nell’omicidio di un giovane parrucchiere di Barletta avvenuto ad aprile dello scorso anno, ucciso – sembra – per un debito di 300 euro

• Jannik Sinner ha vinto il primo incontro al Roland Garros, battendo il 171esimo del ranking Tabur in poco più di due ore. Sono andati bene anche Darderi e Arnaldi

• Jonas Vingegaard sta dominando il Giro d’Italia. La maglia rosa danese ha vinto la 16esima tappa – la Bellinzona-Carì – dando un minuto a tutti i diretti inseguitori

• Addio alla leggenda del jazz Sonny Rollins; il sassofonista aveva 94 anni. Sono scomparsi anche Clarence Jones, avvocato ed attivista Usa per i diritti civili (95), il partigiano bolognese Renato Romagnoli (99) e il filosofo Gennaro Sasso (97)



Titoli

Corriere della sera: Meloni, sferzata all’Europa

la Repubblica: Meloni e industriali / asse contro l’Europa

La Stampa: Meloni attacca la Ue / «Soffoca l’economia»

Il Sole 24 Ore: Orsini: responsabilità, fiducia e coraggio / Meloni: Ue miope, stop alla burocrazia

Il Messaggero: Meloni-imprese, scossa all’Europa

Il Giornale: Flop degli islamisti / E ora il Pd apre / il processo a Schlein

Avvenire: Nuove fiammate

Qn: Meloni-Orsini: scossa alla Ue / «È crisi: faccia meno e meglio»

Il Fatto: Il pm racconta un fatto / vero: il Csm lo censura

Leggo: Caporali e contratti farsa, inferno nei campi

Libero: La sinistra si processa

La Verità: Il boomerang del voto islamico

Il Mattino: Meloni, scossa all’Europa

il manifesto: Amici / come prima

il Quotidiano del Sud: Meloni attacca l’Europa

Domani: Trump e Netanyahu, l’asse del male / Le bombe che allontanano la pace



