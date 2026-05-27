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Cultura

» Cose di musica
27/05/2026 22:00:00

Moody lancia “Polvere”: un brano contro le dipendenze

https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-05-2026/moody-lancia-polvere-un-brano-contro-le-dipendenze-450.jpg

A soli 19 anni, il petrosileno Giuseppe Laudicina, in arte Moody, continua a inseguire il suo sogno nella musica. Il giovane cantautore siciliano ha da poco pubblicato il suo nuovo singolo dal titolo “Polvere”, un brano che affronta un tema delicato e molto attuale: le dipendenze nate dal dolore e dalla fragilità emotiva.

Nato il 25 novembre 2006, studia all’Accademia Artisti di Roma e negli ultimi anni ha partecipato a diversi provini per importanti programmi musicali nazionali come Amici, X Factor e Sanremo Giovani. La musica, racconta, è entrata nella sua vita fin da bambino grazie alla famiglia, diventando presto una vera vocazione.

 

Nel suo percorso artistico Moody ha già calcato palchi importanti, tra cui Casa Sanremo, esperienza che gli ha permesso di vincere una borsa di studio per il Campus di Sanremo. Oltre a cantare, scrive personalmente testi e musiche dei suoi brani e suona pianoforte, batteria e chitarra.

Con “Polvere” il giovane artista vuole lanciare un messaggio forte soprattutto ai suoi coetanei. Il brano racconta infatti di una persona che finisce per distruggersi attraverso le dipendenze dopo una delusione amorosa. Un tema che Moody sente particolarmente vicino e che ha scelto di affrontare con sensibilità, cercando di trasmettere l’importanza di chiedere aiuto e affrontare i problemi senza lasciarsi travolgere.

 

“Il titolo ‘Polvere’ rappresenta ciò che resta dei ricordi e delle cose belle vissute, che rischiano di svanire nel nulla quando si cade nella dipendenza”, spiega il cantautore.

Determinato a costruire il proprio futuro nella musica, Moody continua a studiare e lavorare al suo progetto artistico. Il suo sogno? “Riempire gli stadi”. Un obiettivo ambizioso che il giovane artista dice di voler raggiungere con impegno, costanza e determinazione.

 

 









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