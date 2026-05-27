Custonaci, la plastica diventa musica nel progetto di Alessio Pianelli

27/05/2026 14:48:00

La musica classica incontra l’educazione ambientale e approda nel cuore del territorio trapanese.

Succede con “My Music Cares”, il progetto ideato dal violoncellista e compositore Alessio Pianelli, che culminerà il prossimo 31 maggio alla Grotta Mangiapane con un concerto gratuito costruito attorno a un’idea tanto simbolica quanto concreta: trasformare la plastica raccolta sulle spiagge in strumenti musicali.

L’iniziativa, che nelle ultime settimane ha coinvolto scuole, studenti e associazioni ambientaliste del territorio, ha ottenuto un importante riconoscimento internazionale grazie all’Artist Encore Award assegnato dalla Borletti Buitoni Trust, una delle realtà più autorevoli nel panorama della musica classica europea.

Fondata nel 2002 da Ilaria Borletti Buitoni e Franco Buitoni, la fondazione londinese sostiene giovani musicisti di talento attraverso premi, fellowship e progetti artistici destinati a favorire lo sviluppo di carriere internazionali. Negli anni il Borletti Buitoni Trust ha sostenuto strumentisti, ensemble e cantanti provenienti da tutto il mondo, diventando un punto di riferimento nel settore della musica da camera e della formazione artistica di alto livello.

L’Artist Encore Award, assegnato per la prima volta nel 2025, rappresenta una nuova linea progettuale della fondazione: non soltanto sostenere l’eccellenza musicale, ma finanziare iniziative capaci di produrre un impatto sociale concreto nelle comunità di appartenenza degli artisti.

Tra i tre musicisti premiati a livello internazionale figura proprio Pianelli, già destinatario nel 2018 di una Fellowship della fondazione londinese. Il suo progetto “My Music Cares” è stato scelto per l’originalità dell’approccio educativo: usare la musica come strumento per sensibilizzare i più giovani sul rispetto dell’ambiente e sulla tutela delle coste siciliane.

Dal 18 al 31 maggio, insieme ai volontari di Plastic Free e Legambiente, Pianelli sta incontrando studenti delle scuole del Trapanese attraverso seminari-concerto, laboratori e giornate dedicate alla pulizia delle spiagge.

Il momento conclusivo sarà domenica 31 maggio, alle 18.30, nella Grotta Mangiapane. Qui il musicista dirigerà un ensemble composto dai giovani violoncellisti del Conservatorio Antonio Scontrino in un programma che attraverserà repertori classici e contemporanei.

Il momento centrale della serata sarà la prima assoluta di “My Planet”, composizione originale dello stesso Pianelli: le bottiglie di plastica raccolte durante le attività ambientali verranno trasformate dagli studenti in strumenti a percussione per accompagnare l’ensemble.

Un gesto che diventa linguaggio artistico e messaggio civile insieme.

“In compagnia del mio violoncello, voglio mostrare ai più giovani i principi fondamentali che regolano la musica e che sono gli stessi che fondano una società sana: ascolto, armonia, rispetto reciproco", spiega Pianelli.



Il progetto è coordinato dalla Mediterranean Music Association ed è realizzato con il supporto del Comune di Custonaci, del Parco Archeologico di Segesta, dell’Associazione Culturale Museo Vivente di Custonaci e degli istituti scolastici coinvolti nel territorio.



