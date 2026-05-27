Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Vinitaly 2026
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Antimafia
27/05/2026 12:00:00

Alcamo e le stragi del '92 e '93. Il podcast

https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-05-2026/1779872365-0-alcamo-e-le-stragi-del-92-e-93-il-podcast.jpg

Era il Sabato del 23 Maggio 1992, quando circa 500 chili di tritolo fecero saltare in aria l’autostrada A29. La strage di Capaci segnò l’inizio di una serie di attentati, un vero e proprio attacco frontale allo Stato, che fecero piombare l’Italia in un clima di terrore. 
Oggi, passeggiando per Piazza Ciullo, è difficile immaginare che Alcamo, mandamento legatissimo ai corleonesi di Totò Riina, abbia giocato un ruolo in quella stagione. Eppure, dietro le quinte, da queste strade sono transitati uomini, armi, ordini che hanno scosso l’Italia.

E Sabato 23 Maggio, al Castello dei Conti di Modica, a cura del Comune e di Circle Beluga, è stata raccontata quella stagione stragista di Cosa Nostra dalla prospettiva di Alcamo. 
Il podcast live di Claudio e Danilo Ferrara, che racconta le radici del mandamento mafioso, è disponibile sul canale YouTube di circlebeluga

A moderare i lavori, la giornalista Rosalba Virone. Due gli interventi del sindaco di Alcamo, Domenico Surdi, ad introduzione dei lavori e durante la conversazione. Il primo cittadino ha voluto porre l’attenzione sul legame storico, ma sempre attuale, tra mafia e politica.  

È una memoria scomoda, che ci impone non solo di ricordare, ma di capire. Perché non basta aver condannato gli assassini, ma chiedersi chi li ha aiutati, chi ha taciuto e perché. Ne hanno discusso Gabriele Paci, Procuratore Capo di Trapani, che ha coordinato indagini fondamentali sul coinvolgimento della mafia trapanese alle stragi; Stefano Maria Bianchi, inviato Rai autore di importanti inchieste sulle collusioni tra mafia e istituzioni; Giuseppe Pipitone de Il Fatto Quotidiano (in collegamento), conoscitore dei retroscena delle stragi; e Rino Giacalone, direttore di Alqamah.it e voce storica dell’antimafia trapanese.

 


 


 



Antimafia | 2026-05-27 12:00:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-05-2026/1779872365-0-alcamo-e-le-stragi-del-92-e-93-il-podcast.jpg

Alcamo e le stragi del '92 e '93. Il podcast

Era il Sabato del 23 Maggio 1992, quando circa 500 chili di tritolo fecero saltare in aria l’autostrada A29. La strage di Capaci segnò l’inizio di una serie di attentati, un vero e proprio attacco frontale allo Stato, che fecero...







Native | 25/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-05-2026/1779716768-0-sbalzi-termici-e-stile-come-stratificare-e-definire-la-silhouette-in-mezza-stagione.jpg

Sbalzi termici e stile: come stratificare e definire la silhouette in...

Native | 22/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-05-2026/1779875792-0-operazioni-finanziarie-come-investire-piccole-cifre-e-gli-errori-da-evitare-per-proteggere-i-risparmi.jpg

Operazioni finanziarie: come investire piccole cifre e gli errori da...

Native | 20/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-05-2026/1779290126-0-a-favignana-una-lezione-di-legalita-in-piazza-l-arma-dei-carabinieri-incontra-gli-studenti.jpg

A Favignana una lezione di legalità in piazza: l'Arma dei...