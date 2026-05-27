Ecco i consiglieri comunali eletti a Campobello di Mazara

27/05/2026 08:32:00

Campobello di Mazara volta pagina e sceglie il ritorno di Daniele Mangiaracina. Dopo vent’anni lontano dalla politica attiva, l’ex sindaco torna a guidare il Comune campobellese, battendo nettamente Piero Di Stefano, presidente uscente del Consiglio comunale e candidato considerato in continuità con l’amministrazione di Giuseppe Castiglione.

Una vittoria chiara, maturata già dalle prime sezioni scrutinate e poi diventata sempre più ampia nel corso dello spoglio. Più staccata Gioacchina Catanzaro, candidata dell’area progressista, che non è riuscita ad approfittare della divisione del centrodestra.

Per Mangiaracina, 56 anni, si tratta di un ritorno importante: era già stato sindaco tra il 2000 e il 2006. Poi la lunga pausa dalla scena politica locale e, negli ultimi mesi, la decisione di tornare in campo con la lista “Rinascita Campobellese”.

“È finita un’era – ha commentato il neo sindaco – lavoreremo intensamente nell’interesse della città. Ci sono tanti problemi annosi, ne abbiamo parlato in campagna elettorale ed i cittadini hanno creduto nel nostro progetto”.

Mangiaracina ha anche sottolineato il sostegno ricevuto durante la campagna elettorale:

“Il risultato è il frutto di un gran lavoro fatto anche dai deputati Bica e Scilla, che ci sono stati vicini. Sentivamo che i campobellesi ritenevano credibile il nostro progetto”.

Subito dopo la vittoria ha diffuso anche un messaggio social rivolto alla città: “Questa non è la vittoria di una persona sola, ma di un’intera comunità che ha scelto di credere nel cambiamento, nell’impegno e nell’amore per il nostro paese”.

Il nuovo sindaco aveva già indicato, al momento della presentazione della lista, la squadra assessoriale e le deleghe. Con lui lavoreranno Monica Scoppio, Leonardo Bascio — designato vice sindaco — Piero Indelicato, Vincenzo Pisciotta e Bia Cusumano.

Il voto assume anche un significato simbolico per una città che negli ultimi anni è stata travolta dall’attenzione mediatica legata alla presenza di Matteo Messina Denaro durante la sua latitanza. Campobello prova ora ad aprire una nuova fase politica e amministrativa.

La lista collegata al sindaco eletto ottiene il premio di maggioranza e conquista 11 seggi in Consiglio comunale con circa 3.300 preferenze complessive. “Insieme per Campobello”, la lista di Piero Di Stefano, ottiene cinque seggi, mentre “Primavera”, collegata a Gioacchina Catanzaro, resta fuori dall’aula.

Tra gli eletti della maggioranza spicca Paolo Scarpinati, il più votato con 605 preferenze. Entrano in Consiglio anche Sabina Lazzara (602), Nicoletta Moceri (562), Giuseppina Faugiana (538), Francesco Passanante (491), Maria Moceri (322), Armando Accardo (293), Vito Trento (284), Martina Panicola (275), Vito Balistreri (273) e Susanna Mangiaracina (262).

Per “Insieme per Campobello” risultano eletti Piero Di Stefano, l’ex sindaco Giuseppe Castiglione (566 voti), Noemi Gentile (374), Mariella Gulotta (338) e Francesco Margiotta (278).



