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Cronaca

» Ambiente
27/05/2026 13:07:00

La Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo incontra il presidente dell’AIL

https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-05-2026/la-capitaneria-di-porto-di-mazara-del-vallo-incontra-il-presidente-dell-ail-450.jpg

La Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo ha ospitato il Presidente Nazionale dell’Associazione Italiana contro le Leucemie, linfomi e mieloma, dott. Giuseppe Toro, e la Referente della locale delegazione trapanese dell'associazione, Rosalba Adamo.


Al centro dell’incontro, svoltosi in un clima di grande stima e apprezzamento, il rafforzamento del legame tra la Guardia Costiera e il volontariato socio-sanitario, da anni, punto di riferimento nel territorio per il supporto ai pazienti ematologici e alle loro famiglie.


Nel corso dell’incontro è stata espressa profonda ammirazione per questa preziosa rete di solidarietà, sottolineando come la Guardia Costiera condivida gli stessi valori di servizio, vicinanza e tutela del prossimo. È stato inoltre rinnovato l’impegno a sostenere concretamente quanti operano ogni giorno per offrire cure, speranza e dignità a chi affronta momenti di particolare difficoltà.


È stato un momento di confronto informale ma ricco di spunti, incentrato sull'importanza di fare rete sul territorio per sostenere i pazienti e le loro famiglie.


La visita si è conclusa con un caloroso arrivederci e con la sincera promessa di una vicinanza destinata a rafforzare ulteriormente il legame tra la Guardia Costiera e l’AIL, nel segno della solidarietà e dell’impegno condiviso.
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