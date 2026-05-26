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» Strade e traffico
26/05/2026 00:00:00

Marsala, suv in sosta vietata nello slargo Marco De Bartoli

https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-05-2026/marsala-suv-in-sosta-vietata-nello-slargo-marco-de-bartoli-450.jpg

 “Nonostante la Ztl e la zona rimozione h24, c’è sempre qualche furbo che parcheggia il proprio SUV dove non dovrebbe”. È la denuncia arrivata di una lettrice di Tp24 che segnala quanto accade con regolarità nello slargo Marco De Bartoli, nel cuore del centro storico di Marsala.

 

Secondo quanto raccontato, nel pomeriggio dell'altro ieri un automobilista ha lasciato l’auto in sosta nell’area vietata, esponendo sul cruscotto un pass disabili. Un comportamento che ha suscitato perplessità nel cittadino che ha inviato la segnalazione, sottolineando come, a suo dire, non vi fossero evidenti condizioni tali da giustificare l’utilizzo del contrassegno né la presenza a bordo di persone aventi diritto.

 

“La gente è incivile – scrive la lettrice – ma se non ci sono controlli adeguati lo diventa ancora di più, approfittando delle situazioni”.

 

Per le vostre segnalazioni scrivete a redazione@tp24.it.

 

 









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