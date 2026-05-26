San Vito Jazz 2026, dal 1 al 5 settembre torna la rassegna internazionale

26/05/2026 02:00:00

Dal 1 al 5 settembre 2026 torna a San Vito Lo Capo uno degli appuntamenti culturali più attesi dell’estate siciliana: il San Vito Jazz, storica rassegna musicale che da oltre trent’anni porta nel territorio alcuni dei protagonisti più autorevoli della scena jazz nazionale e internazionale.

Promossa dal Comune di San Vito Lo Capo, l’edizione 2026 si svolgerà da martedì 1 a sabato 5 settembre nel suggestivo scenario del Giardino di Palazzo La Porta, trasformato per cinque serate in un palcoscenico dedicato alla grande musica jazz.

Tra gli artisti già annunciati figurano Francesco Cafiso, tra i più apprezzati sassofonisti del panorama internazionale, Dario Carnovale, raffinato interprete e compositore, Eddie Gomez, storico protagonista della scena jazz mondiale, Dario Deidda, considerato tra i bassisti italiani più stimati a livello internazionale, Barbara Casini, artista dalla forte sensibilità musicale internazionale, Jerusa Barros, interprete intensa e coinvolgente, e Salvatore Bonafede, tra i più autorevoli musicisti del jazz contemporaneo italiano.

Anche per il 2026 il Comune conferma il proprio impegno nel sostenere una manifestazione che negli anni ha contribuito in modo significativo alla crescita culturale e artistica del territorio, rafforzando il legame tra musica, comunità e valorizzazione del patrimonio locale.

Nelle prossime settimane saranno resi noti il programma completo delle serate, le formazioni che si esibiranno e tutti i dettagli organizzativi della nuova edizione.

Per aggiornamenti e informazioni: sanvitojazz.com



