Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Vinitaly 2026
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura

» Spettacoli
26/05/2026 02:00:00

San Vito Jazz 2026, dal 1 al 5 settembre torna la rassegna internazionale

https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-05-2026/san-vito-jazz-2026-dal-1-al-5-settembre-torna-la-rassegna-internazionale-450.jpg

Dal 1 al 5 settembre 2026 torna a San Vito Lo Capo uno degli appuntamenti culturali più attesi dell’estate siciliana: il San Vito Jazz, storica rassegna musicale che da oltre trent’anni porta nel territorio alcuni dei protagonisti più autorevoli della scena jazz nazionale e internazionale.

 

Promossa dal Comune di San Vito Lo Capo, l’edizione 2026 si svolgerà da martedì 1 a sabato 5 settembre nel suggestivo scenario del Giardino di Palazzo La Porta, trasformato per cinque serate in un palcoscenico dedicato alla grande musica jazz.

 

Tra gli artisti già annunciati figurano Francesco Cafiso, tra i più apprezzati sassofonisti del panorama internazionale, Dario Carnovale, raffinato interprete e compositore, Eddie Gomez, storico protagonista della scena jazz mondiale, Dario Deidda, considerato tra i bassisti italiani più stimati a livello internazionale, Barbara Casini, artista dalla forte sensibilità musicale internazionale, Jerusa Barros, interprete intensa e coinvolgente, e Salvatore Bonafede, tra i più autorevoli musicisti del jazz contemporaneo italiano.

 

Anche per il 2026 il Comune conferma il proprio impegno nel sostenere una manifestazione che negli anni ha contribuito in modo significativo alla crescita culturale e artistica del territorio, rafforzando il legame tra musica, comunità e valorizzazione del patrimonio locale.

Nelle prossime settimane saranno resi noti il programma completo delle serate, le formazioni che si esibiranno e tutti i dettagli organizzativi della nuova edizione.

Per aggiornamenti e informazioni: sanvitojazz.com



Spettacoli | 2026-05-23 14:10:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-05-2026/alessandro-borghese-a-favignana-per-4-ristoranti-250.jpg

Alessandro Borghese a Favignana per 4 ristoranti

A Favignana sbarca Alessandro Borghese. Lo chef e conduttore televisivo è infatti alle Egadi per registrare una nuova puntata di Alessandro Borghese - 4 Ristoranti, il celebre format che mette in gara i migliori ristoratori di una...







Native | 25/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-05-2026/1779716768-0-sbalzi-termici-e-stile-come-stratificare-e-definire-la-silhouette-in-mezza-stagione.jpg

Sbalzi termici e stile: come stratificare e definire la silhouette in...

Native | 20/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-05-2026/1779290126-0-a-favignana-una-lezione-di-legalita-in-piazza-l-arma-dei-carabinieri-incontra-gli-studenti.jpg

A Favignana una lezione di legalità in piazza: l'Arma dei...

Native | 18/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-05-2026/1778852926-0-marsala-il-campione-del-mondo-di-pasticceria-chiummo-al-liuzza-lab-il-28-maggio.jpg

Marsala, il campione del mondo di pasticceria Chiummo al Liuzza Lab il 28...