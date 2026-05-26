Petrosino, il comune affida l'asilo nido "Vincenzo Cuoco" alla cooperativa Badia Grande

26/05/2026 10:00:00

Una nuova struttura educativa dedicata alla prima infanzia apre le porte a Petrosino. Il Comune ha inaugurato l’asilo nido comunale “Vincenzo Cuoco”, affidandone la gestione alla cooperativa sociale Badia Grande. La struttura è stata realizzata grazie ai fondi del PNRR e potrà accogliere 25 bambini tra 0 e 3 anni.

Il taglio del nastro

L’inaugurazione si è svolta alla presenza delle autorità cittadine e dei rappresentanti della cooperativa. Dopo la benedizione impartita da don Carmelo Caccamo, il sindaco Giacomo Anastasi ha tagliato il nastro insieme alla vicepresidente di Badia Grande, Greta Margagliotti.

Presenti anche il vicesindaco Concetta Vallone, l’assessore ai lavori pubblici Antonella Pipitone e il presidente del Consiglio comunale Leonardo Caradonna, a conferma dell’impegno dell’amministrazione sulle politiche dedicate all’infanzia e alle famiglie.

Una struttura moderna per i più piccoli

L’asilo è stato progettato per offrire un ambiente educativo sicuro e funzionale. Gli spazi interni comprendono una sala comune attrezzata con giochi educativi, una luminosa area mensa, una zona dedicata al riposo con culle e ambienti per i servizi igienici dotati di fasciatoi.

Completano la struttura un ufficio direzionale, una cucina attrezzata, locali per il personale e un’ampia area esterna destinata alle attività all’aperto e al contatto con la natura.

Servizio attivo da martedì

La nuova struttura entrerà in funzione da martedì prossimo, con orario dalle 8 alle 14. Il servizio rappresenta un importante supporto per le giovani famiglie del territorio, offrendo non solo assistenza ma anche un percorso educativo dedicato alla crescita e alla socializzazione dei bambini.

L’organizzazione del personale

In vista dell’apertura, Greta Margagliotti ha incontrato il personale composto da educatrici, assistenti, cuoca e inservienti per definire l’organizzazione delle attività quotidiane.

La cooperativa Badia Grande, da anni impegnata nei servizi socio-educativi, punta a costruire un ambiente fondato sulla collaborazione e sulla corresponsabilità educativa, mettendo al centro il benessere e lo sviluppo armonico dei bambini.



