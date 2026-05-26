Marsala, addio a Bartolomeo Milazzo: aveva 41 anni

26/05/2026 08:28:00

Marsala piange Bartolomeo Milazzo, morto improvvisamente ieri mentre si trovava al lavoro in un noto supermercato della città. Aveva 41 anni.

Per lui sarebbe stato fatale un malore accusato durante il turno di lavoro. Immediato l’intervento dei soccorsi, ma ogni tentativo di salvargli la vita si è purtroppo rivelato inutile. La notizia si è diffusa rapidamente in città, lasciando sgomento tra colleghi, amici e familiari.

In segno di lutto, il supermercato ha chiuso i battenti. Tantissimi i messaggi di cordoglio comparsi nelle ultime ore sui social, dove in molti ricordano Bartolomeo come una persona gentile, educata, sempre disponibile e con il sorriso.

Bartolomeo Milazzo era nato a Marsala il 29 giugno 1984.

La camera ardente è stata allestita presso la Sala del Commiato Ragona & D’Antoni, in via Selinunte 27 a Marsala.

I funerali saranno celebrati oggi, martedì 26 maggio 2026, alle ore 16, nella Parrocchia Madonna della Sapienza, nella zona di Sappusi.