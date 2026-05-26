Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Vinitaly 2026
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Scuola
26/05/2026 02:00:00

Castelvetrano: per "Un Poster per la Pace" premiato Gabriele Cascio dell'I.C. "Di Matteo"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-05-2026/1779814892-0-castelvetrano-per-un-poster-per-la-pace-premiato-gabriele-cascio-dell-i-c-di-matteo.jpg

Un riconoscimento all’arte come strumento di dialogo, inclusione e speranza. L’alunno Gabriele Cascio, della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Di Matteo”, è stato premiato il 19 maggio 2026 nell’ambito del concorso internazionale “Un Poster per la Pace”, promosso dal Lions Clubs International.

A consegnare il premio è stata la presidente del Lions Club, Agata Calandro, che ha voluto sottolineare la sensibilità artistica del giovane studente e il forte messaggio di pace trasmesso attraverso la sua opera.

 

Il tema scelto per questa edizione del concorso, “Uniti come una sola cosa”, invitava gli studenti a riflettere sui valori della pace, della solidarietà e dell’unione tra i popoli. Gabriele Cascio ha interpretato questi principi con l’elaborato intitolato “L’Abbraccio Universale della Pace”, un’opera che raffigura una figura femminile allegorica dalla quale si irradiano simboli di inclusione, dialogo e fratellanza.

 

La dirigente scolastica Anna Vania Stallone ha espresso le proprie congratulazioni all’alunno, evidenziando l’orgoglio dell’istituto per il risultato ottenuto e per la maturità artistica dimostrata dal giovane autore. La dirigente ha inoltre sottolineato come traguardi di questo tipo rappresentino una testimonianza concreta della qualità del lavoro educativo svolto quotidianamente dalla scuola e della capacità degli studenti di trasformare l’arte in uno strumento di crescita civile e culturale.

Un riconoscimento che premia non solo il talento creativo di Gabriele, ma anche la capacità delle nuove generazioni di lanciare messaggi positivi attraverso il linguaggio universale dell’arte.



Scuola | 2026-05-25 02:11:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-05-2026/scuola-nuovi-tagli-in-provincia-di-trapani-250.jpg

Scuola, nuovi tagli in provincia di Trapani

Altri tagli in arrivo per la scuola pubblica trapanese. Stavolta a finire nel mirino è il personale ATA, quello che ogni giorno garantisce il funzionamento concreto degli istituti: segreterie, sorveglianza, pulizia, supporto agli studenti e...







Native | 25/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-05-2026/1779716768-0-sbalzi-termici-e-stile-come-stratificare-e-definire-la-silhouette-in-mezza-stagione.jpg

Sbalzi termici e stile: come stratificare e definire la silhouette in...

Native | 20/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-05-2026/1779290126-0-a-favignana-una-lezione-di-legalita-in-piazza-l-arma-dei-carabinieri-incontra-gli-studenti.jpg

A Favignana una lezione di legalità in piazza: l'Arma dei...

Native | 18/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-05-2026/1778852926-0-marsala-il-campione-del-mondo-di-pasticceria-chiummo-al-liuzza-lab-il-28-maggio.jpg

Marsala, il campione del mondo di pasticceria Chiummo al Liuzza Lab il 28...