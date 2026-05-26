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Cronaca

» Sanità
26/05/2026 14:13:00

“Mia madre accolta e curata con umanità”: il ringraziamento al reparto di Chirurgia dell’ospedale di Marsala

https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-05-2026/mia-madre-accolta-e-curata-con-umanita-il-ringraziamento-al-reparto-di-chirurgia-dell-ospedale-di-marsala-450.jpg

Una lettera di gratitudine, per raccontare una storia di buona sanità all’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala. A scriverla è la signora Rosalia insieme alle figlie, che hanno voluto ringraziare pubblicamente il personale del reparto di Chirurgia per l’assistenza prestata alla madre, una paziente di 81 anni sottoposta a un delicato intervento chirurgico.

 

Nel messaggio, la famiglia sottolinea “l’assistenza, la professionalità e la straordinaria umanità” dimostrate dal personale sanitario durante tutto il percorso di cura.

 

Un ringraziamento particolare viene rivolto al primario, il dottor Frazzetta, alla caposala T. Gallo, agli infermieri e agli operatori socio sanitari “che con dedizione costante, attenzione e sensibilità hanno accompagnato la paziente durante tutto il percorso di cura, facendola sentire sempre accolta, protetta e seguita con grande rispetto”.

 

La famiglia evidenzia anche la professionalità del dottor Gaspare Licari, che ha seguito il caso della donna anziana, affetta anche da problematiche cardiache.

 

“Con grande competenza e professionalità – scrivono – ha saputo formulare una prima diagnosi accurata e intervenire tempestivamente con un delicato intervento di emicolectomia laparoscopica, concluso nel migliore dei modi, con un decorso post operatorio sereno e una ripresa sorprendentemente veloce”.

 

Nella lettera viene sottolineato anche l’aspetto umano dell’assistenza ricevuta: “La preparazione del dottor Licari, unita alla calma e alla disponibilità dimostrate nei confronti della nostra famiglia, ci hanno trasmesso fiducia e serenità in un momento molto difficile”.

 

Un ringraziamento che diventa anche occasione per accendere i riflettori sulle tante professionalità presenti nella sanità pubblica. “In un tempo in cui spesso si parla delle difficoltà della sanità – conclude la famiglia – riteniamo doveroso testimoniare l’esistenza di professionisti che svolgono il proprio lavoro con passione, sacrificio e autentico spirito di servizio”.









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