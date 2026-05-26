Mazara: poltrone, arredi e altri rifiuti in spiaggia al lungomare Mazzini...

26/05/2026 12:00:00

Una segnalazione arriva da un cittadino di Mazara del Vallo che denuncia le condizioni in cui versa un tratto del lungomare Mazzini, in spiaggia, nella zona di fronte alla scalinata frequentata da residenti e turisti.

Da mesi sono presenti materiali accatastati provenienti dal vicino locale “TEN”: tavole, poltrone, vasi e altri arredi ammassati in maniera precaria proprio sotto la passeggiata sul mare. Una situazione che, oltre all’impatto visivo, desterebbe preoccupazione anche per la sicurezza e il decoro urbano.

Il cittadino parla di uno “scempio” che finirebbe per nascondere la vista del mare e della spiaggia, aggravato dal fatto che parte della struttura sarebbe ancora danneggiata dopo il ciclone e in attesa di ristrutturazione.

Nella segnalazione si evidenzia inoltre come parte del materiale finisca spesso in mare e sulla spiaggia, con la presenza anche di chiodi arrugginiti che potrebbero rappresentare un rischio per i bagnanti.

L’appello è rivolto da parte del cittadino alle autorità competenti, in particolare alla Capitaneria di Porto e alla Polizia Municipale, affinché effettuino un sopralluogo nella zona per verificare la situazione.

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