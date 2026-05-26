Mazara: "Sulla spiaggia del lungomare Mazzini non ci sono più arredi del TEN"

26/05/2026 16:55:00

Dopo la segnalazione pubblicata questa mattina da Tp24 sulle condizioni del tratto di spiaggia del lungomare Mazzini a Mazara del Vallo, arriva la replica dei responsabili del locale TEN. Nell’articolo si denunciava la presenza di poltrone, tavole, vasi e altri materiali accatastati sotto la passeggiata sul mare, con timori legati al decoro urbano e alla sicurezza dell’area.

Dal TEN, distrutto dal ciclone Harry, precisano però che la situazione sarebbe già stata risolta nei giorni scorsi e che la presenza degli arredi sulla spiaggia era soltanto temporanea, legata ai danni causati dal maltempo che nei mesi scorsi aveva colpito la struttura.

Qui la replica: “Precisiamo che non sono più presenti oggetti appartenenti al TEN nell’area indicata. Gli stessi materiali si trovavano temporaneamente sul posto esclusivamente a causa dei gravi danni provocati dal recente maltempo, che aveva completamente distrutto il lido. La zona è stata già ripulita e ripristinata da diversi giorni e i lavori di sistemazione sono ormai quasi del tutto completati”.



