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» Religioni
26/05/2026 17:40:00

Marsala: alla Parrocchia San Francesco di Paola restaurato il Sacro Cuore di Gesù

https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-05-2026/marsala-alla-parrocchia-san-francesco-di-paola-restaurato-il-sacro-cuore-di-gesu-450.jpg

La Parrocchia di Marsala si prepara a vivere un momento di intensa spiritualità e partecipazione comunitaria con un appuntamento dedicato al Sacro Cuore di Gesù, tra fede, arte e devozione.

 

Venerdì 12 giugno, alle ore 21, nella chiesa di San Francesco di Paola, in Corso Calatafimi 43, sarà presentato il restauro dedicato al Sacro Cuore di Gesù. A illustrare l’intervento di recupero e conservazione dell’opera da parte di Elena Vetere, che accompagnerà i presenti alla scoperta del lavoro svolto.

Nel corso della serata è prevista anche la benedizione officiata da Angelo Giurdanella, in un momento particolarmente significativo per la comunità parrocchiale e per tutti i fedeli.

 

L’iniziativa, promossa dal parroco don Giuseppe Titone e dalla comunità parrocchiale, rappresenta un’occasione di raccoglimento spirituale ma anche un invito a riscoprire il valore della memoria religiosa e artistica custodita nelle chiese della città.

La comunità invita cittadini e fedeli a partecipare numerosi a una serata che vuole essere segno di condivisione, devozione e appartenenza.

 









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