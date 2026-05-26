Marsala: alla Parrocchia San Francesco di Paola restaurato il Sacro Cuore di Gesù

La Parrocchia di Marsala si prepara a vivere un momento di intensa spiritualità e partecipazione comunitaria con un appuntamento dedicato al Sacro Cuore di Gesù, tra fede, arte e devozione.
Venerdì 12 giugno, alle ore 21, nella chiesa di San Francesco di Paola, in Corso Calatafimi 43, sarà presentato il restauro dedicato al Sacro Cuore di Gesù. A illustrare l’intervento di recupero e conservazione dell’opera da parte di Elena Vetere, che accompagnerà i presenti alla scoperta del lavoro svolto.
Nel corso della serata è prevista anche la benedizione officiata da Angelo Giurdanella, in un momento particolarmente significativo per la comunità parrocchiale e per tutti i fedeli.
L’iniziativa, promossa dal parroco don Giuseppe Titone e dalla comunità parrocchiale, rappresenta un’occasione di raccoglimento spirituale ma anche un invito a riscoprire il valore della memoria religiosa e artistica custodita nelle chiese della città.
La comunità invita cittadini e fedeli a partecipare numerosi a una serata che vuole essere segno di condivisione, devozione e appartenenza.