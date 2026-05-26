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26/05/2026 22:00:00

“Oltre il buio”, al Trapani Comix il fumetto che si legge con tatto e audio

https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-05-2026/oltre-il-buio-al-trapani-comix-il-fumetto-che-si-legge-con-tatto-e-audio-450.jpg

Al Trapani Comix & Games 2026 è stato presentato “Oltre il buio – Racconti a fumetti sulla cecità e la percezione”, progetto editoriale accessibile che unisce scrittura Braille e QR code audio, permettendo anche a persone non vedenti e ipovedenti di vivere l’esperienza della lettura attraverso il tatto e l’ascolto.


Non un semplice fumetto “adattato”, ma un’opera costruita per essere fruita in modo inclusivo, superando uno dei limiti storici del linguaggio delle tavole illustrate: quello dell’accessibilità.


A presentare il progetto sono stati il presidente dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Ignazio Grillo, il segretario provinciale Salvatore Bonfiglio, il colonnello Antonio Luciani e il tenente Paolo Morini della Guardia di Finanza, che ha contribuito alla realizzazione dell’iniziativa. A moderare l’incontro il giornalista Marco Rizzo, insieme agli autori Emanuele Virzì e Alberto Catalanotti.


Particolarmente toccante il momento in cui Ignazio Grillo ha letto una pagina del fumetto ai presenti, mostrando concretamente come il Braille e i supporti audio possano trasformare un medium tradizionalmente visivo in un’esperienza aperta a tutti.


“Oltre il buio” raccoglie storie che affrontano la cecità non soltanto come mancanza della vista, ma come diverso modo di percepire il mondo. Racconti poetici, ironici e a tratti drammatici che parlano di inclusione, memoria, ascolto e immaginazione, cercando di superare stereotipi e semplificazioni.


Il progetto punta soprattutto a sensibilizzare il pubblico sul tema della disabilità visiva, mostrando come accessibilità e cultura possano convivere anche nel mondo del fumetto e dell’intrattenimento.


E il tema dell’inclusione è uscito dalle sale del Comix anche in modo concreto. Durante la manifestazione, infatti, l’UICI ha messo a disposizione il camper UMO – Unità Mobile Oftalmica, offrendo gratuitamente screening della vista ai visitatori. Un servizio molto apprezzato che ha consentito a centinaia di persone di effettuare controlli oculistici e attività di prevenzione direttamente all’interno dell’area festival.









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