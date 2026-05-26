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Cronaca

» Giudiziaria
26/05/2026 08:19:00

Frana di Niscemi, il presidente Schifani non risponde ai pm

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Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, si è avvalso ieri della facoltà di non rispondere nell’ambito dell’inchiesta sulla frana di Niscemi. Il governatore è comparso davanti al procuratore capo di Gela, Salvatore Vella, e agli altri magistrati titolari dell’indagine, rendendo però dichiarazioni spontanee.

Come già fatto la scorsa settimana dall’ex presidente della Regione Rosario Crocetta, anche Schifani ha consegnato ai magistrati una memoria difensiva e una serie di documenti. Gli inquirenti si sono recati a Palazzo d’Orléans, sede della Presidenza della Regione Siciliana a Palermo, per raccogliere gli atti.

 

L’inchiesta della Procura di Gela

 

La Procura di Gela ha aperto un fascicolo ipotizzando i reati di disastro colposo e danneggiamento seguito da frana. Al momento gli indagati sono tredici.

Tra i nomi coinvolti figurano anche gli ultimi quattro ex presidenti della Regione Siciliana, nell’ambito degli accertamenti sulle responsabilità amministrative e gestionali legate al dissesto del territorio di Niscemi.

 

 

 

 

 

 

 









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