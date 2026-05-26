Marsala, torna in consiglio il Pd. Voti ed eletti, nomi e numeri

26/05/2026 09:48:00

Torna in consiglio comunale a Marsala il Pd, dopo il flop di cinque anni fa. Lo fa con la segretaria Linda Licari, che è anche assessore e con i consiglieri uscenti (ma cinque anni militavano in altre liste), Cavasino e Rodriquez. Linda Licari sarà anche assessora della Sindaca Patti.

Con 78 sezioni scrutinate su 80, i dati delle liste per il Consiglio comunale di Marsala sono ormai quasi definitivi. La coalizione di Andreana Patti chiude al 48,81%, quella di Giulia Adamo al 25,92%, Massimo Grillo al 24,9%.

La prima lista della città è “Si Muove la Città” con il 12,4%. Seguono Liberi al 9,5%, Compatti per Marsala all’8,94% e Pd all’8,85%.

Fuori dal Consiglio comunale restano Vivere la Città, Lilibeo Viva, M5S-Psi, Coraggio e Passione, Movimento Arcobaleno, AVS, Noi Moderati e Marsala Futura.

Ma la vera partita, a questo punto, è quella delle preferenze personali. Ecco la classifica provvisoria dei candidati più votati, aggiornata a 68 sezioni su 80.

I 20 candidati più votati

Gaspare Di Girolamo

Udc

1557

Vincenzo “Enzo” Sturiano

Forza Italia

910

Maria Linda Licari

Pd

856

Gabriele Di Pietra

Compatti per Marsala

734

Gian Paolo Abrignani

Liberi

734

Francesco Carini

Fratelli d’Italia

658

Ivan Gerardi

Noi Moderati

637

Eleonora Milazzo

Progettiamo Marsala

604

Leonardo Orlando

Compatti per Marsala

594

Giovanni Maniscalco

Si Muove la Città

581

Gioacchino “Lillo” Gesone

Si Muove la Città

572

Pellegrino Ferrantelli

Udc

574

Mario Rodriquez

Pd

559

Walter Alagna

Noi Moderati

561

Piergiorgio Giacalone

Progettiamo Marsala

514

Flavia Sammartano

Liberi

509

Marco Bonfratello

Si Muove la Città

501

Duilio Piccione

Lega

492

Federica Meo

Si Muove la Città

487

Daniele Bertolino

Compatti per Marsala

484

Dietro questa classifica ci sono già alcuni dati politici molto chiari.

Gaspare Di Girolamo domina la scena elettorale marsalese e trascina l’Udc a un risultato enorme. Enzo Sturiano si conferma una macchina da preferenze anche in una coalizione che resta minoritaria.

Nel campo della Patti, il peso politico più forte sembra concentrarsi tra Compatti per Marsala e Si Muove la Città, che piazzano molti candidati nelle primissime posizioni.

Francesco Carini è invece il vero vincitore interno di Fratelli d’Italia: supera gli uscenti e si prende la leadership del partito meloniano a Marsala.

Tra le sorprese assolute della notte elettorale c’è Duilio Piccione, che spinge la Lega sopra il 5%, mentre Gian Paolo Abrignani diventa il volto più forte della lista Liberi.

E poi c’è il dato più curioso di queste comunali: molti dei probabili futuri consiglieri della maggioranza Patti – da Di Pietra a Orlando, passando per Milazzo e Giacalone – cinque anni fa sostenevano Massimo Grillo.



