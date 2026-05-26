Marsala, torna in consiglio il Pd. Voti ed eletti, nomi e numeri

Torna in consiglio comunale a Marsala il Pd, dopo il flop di cinque anni fa. Lo fa con la segretaria Linda Licari, che è anche assessore e con i consiglieri uscenti (ma cinque anni militavano in altre liste), Cavasino e Rodriquez. Linda Licari sarà anche assessora della Sindaca Patti.
Con 78 sezioni scrutinate su 80, i dati delle liste per il Consiglio comunale di Marsala sono ormai quasi definitivi. La coalizione di Andreana Patti chiude al 48,81%, quella di Giulia Adamo al 25,92%, Massimo Grillo al 24,9%.
La prima lista della città è “Si Muove la Città” con il 12,4%. Seguono Liberi al 9,5%, Compatti per Marsala all’8,94% e Pd all’8,85%.
Fuori dal Consiglio comunale restano Vivere la Città, Lilibeo Viva, M5S-Psi, Coraggio e Passione, Movimento Arcobaleno, AVS, Noi Moderati e Marsala Futura.
Ma la vera partita, a questo punto, è quella delle preferenze personali. Ecco la classifica provvisoria dei candidati più votati, aggiornata a 68 sezioni su 80.
I 20 candidati più votati
Gaspare Di Girolamo
Udc
1557
Vincenzo “Enzo” Sturiano
Forza Italia
910
Maria Linda Licari
Pd
856
Gabriele Di Pietra
Compatti per Marsala
734
Gian Paolo Abrignani
Liberi
734
Francesco Carini
Fratelli d’Italia
658
Ivan Gerardi
Noi Moderati
637
Eleonora Milazzo
Progettiamo Marsala
604
Leonardo Orlando
Compatti per Marsala
594
Giovanni Maniscalco
Si Muove la Città
581
Gioacchino “Lillo” Gesone
Si Muove la Città
572
Pellegrino Ferrantelli
Udc
574
Mario Rodriquez
Pd
559
Walter Alagna
Noi Moderati
561
Piergiorgio Giacalone
Progettiamo Marsala
514
Flavia Sammartano
Liberi
509
Marco Bonfratello
Si Muove la Città
501
Duilio Piccione
Lega
492
Federica Meo
Si Muove la Città
487
Daniele Bertolino
Compatti per Marsala
484
Dietro questa classifica ci sono già alcuni dati politici molto chiari.
Gaspare Di Girolamo domina la scena elettorale marsalese e trascina l’Udc a un risultato enorme. Enzo Sturiano si conferma una macchina da preferenze anche in una coalizione che resta minoritaria.
Nel campo della Patti, il peso politico più forte sembra concentrarsi tra Compatti per Marsala e Si Muove la Città, che piazzano molti candidati nelle primissime posizioni.
Francesco Carini è invece il vero vincitore interno di Fratelli d’Italia: supera gli uscenti e si prende la leadership del partito meloniano a Marsala.
Tra le sorprese assolute della notte elettorale c’è Duilio Piccione, che spinge la Lega sopra il 5%, mentre Gian Paolo Abrignani diventa il volto più forte della lista Liberi.
E poi c’è il dato più curioso di queste comunali: molti dei probabili futuri consiglieri della maggioranza Patti – da Di Pietra a Orlando, passando per Milazzo e Giacalone – cinque anni fa sostenevano Massimo Grillo.