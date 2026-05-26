Consiglio comunale, Marsala. Fuori otto liste, exploit Di Girolamo e Carini

26/05/2026 06:59:00

08,00 - Con 76 sezioni scrutinate su 80, il quadro del nuovo Consiglio comunale di Marsala è ormai quasi definitivo. E racconta una città politica completamente diversa rispetto a cinque anni fa.

La coalizione di Andreana Patti si attesta al 48,71% dei voti di lista e si prepara a conquistare una maggioranza larghissima a Sala delle Lapidi. Ma il dato politico più importante è forse un altro: il dominio delle liste civiche e moderate dentro la coalizione vincente.

La prima lista della città è “Si Muove la Città”, che chiude sopra il 12,4%, diventando il vero asse politico della futura amministrazione. Bene anche Compatti per Marsala all’8,93%, il Pd all’8,84% e Progettiamo Marsala sopra il 6%.

Il centrosinistra tradizionale, invece, esce fortemente ridimensionato. I Cinque Stelle, insieme al Psi, si fermano al 2%. Alleanza Verdi e Sinistra resta sotto soglia al 4,77%.

Restano fuori dal Consiglio comunale, salvo clamorosi ribaltoni nelle ultime quattro sezioni, Lilibeo Viva, Coraggio e Passione, M5S-Psi, AVS, Vivere la Città, Movimento Popolare Arcobaleno, Noi Moderati e Marsala Futura.

Nel centrodestra di Giulia Adamo tengono Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega, tutte sopra il 5%. La coalizione chiude al 25,96%. Fratelli d’Italia è al 6,03%, Forza Italia al 5,91%, Lega al 5,63%.

La coalizione di Massimo Grillo si ferma invece al 24,95%. A reggerla sono soprattutto Liberi, al 9,48%, e l’Udc all’8,19%. Restano sotto soglia Lilibeo Viva e Vivere la Città.

Sul fronte preferenze continua l’exploit di Gaspare Di Girolamo, che trascina l’Udc con numeri altissimi e doppia praticamente il risultato personale di cinque anni fa. Nella lista Liberi, invece, il nome più votato è quello di Gianpaolo Abrignani, già oltre quota 750 preferenze. Se dovesse scattare un secondo seggio, andrebbe a Flavia Sammartano.

In Fratelli d’Italia Francesco Carini domina la corsa interna con oltre 700 voti, superando gli uscenti. Dietro di lui Pugliese e Bonomo.

Tra le sorprese di questa tornata c’è anche Duilio Piccione, considerato il vero trascinatore della Lega sopra la soglia del 5%.

Dentro Compatti per Marsala, Gabriele Di Pietra supera gli 800 voti e si avvia a essere il primo eletto della lista. Verso la riconferma anche Leo Orlando.

In Progettiamo Marsala, secondo dati ancora parziali su 70 sezioni, Eleonora Milazzo guida con 629 preferenze, seguita da Piergiorgio Giacalone a 532 e da Coppola a 455.

E c’è anche un dato politico che fotografa perfettamente questa elezione marsalese: alcuni dei consiglieri dati per rieletti nella maggioranza di Andreana Patti – come Gabriele Di Pietra, Leo Orlando, Eleonora Milazzo e Piergiorgio Giacalone – cinque anni fa sedevano nella maggioranza di centrodestra che sosteneva Massimo Grillo.

07,00 - Arrivano i primi veri verdetti sul futuro Consiglio comunale di Marsala. Con 76 sezioni scrutinate su 80, i dati ufficiali delineano ormai con chiarezza la nuova geografia politica della città.

La coalizione di Andreana Patti resta largamente avanti con il 48,8% dei voti di lista e si prepara a conquistare una maggioranza molto ampia a Sala delle Lapidi. Ma la notte elettorale sta raccontando anche un’altra storia: quella delle liste che non superano la soglia del 5% e che, salvo sorprese nelle ultime sezioni, resteranno fuori dal Consiglio comunale.

Al momento non raggiungono lo sbarramento Lilibeo Viva, Coraggio e Passione, M5S-Psi, Alleanza Verdi e Sinistra, Vivere la Città, Movimento Popolare Arcobaleno, Noi Moderati e Marsala Futura.

Il dato politico più evidente è il peso enorme delle liste civiche e moderate dentro il “campo larghissimo” della Patti. “Si Muove la Città” vola al 12,7% ed è nettamente la prima lista della città. Bene anche Compatti per Marsala al 9,03%, Pd all’8,79% e Progettiamo Marsala sopra il 6%.

Nel centrodestra, invece, tengono Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega, tutte sopra il 5%. La coalizione di Giulia Adamo è al 25,94%.

Ma il vero protagonista della notte, almeno sul piano delle preferenze personali, è Gaspare Di Girolamo. L’esponente dell’Udc doppia praticamente il risultato di cinque anni fa e trascina la lista centrista a quota 8,2%. Quando mancano ancora diverse sezioni, ha già superato i 1.296 voti personali.

In Fratelli d’Italia, invece, Francesco Carini supera gli uscenti e si prende il primato della lista con 707 voti. Dietro di lui Pugliese a 491 e Bonomo a 363.

Nella Lega la vera sorpresa è Duilio Piccione, considerato la rivelazione di queste elezioni: il suo risultato starebbe contribuendo in modo decisivo a portare la lista sopra la soglia del 5%.

In Forza Italia il dominatore delle preferenze resta Enzo Sturiano. Ma, almeno con i numeri attuali, alla lista azzurra dovrebbe scattare un solo seggio.

Dentro Compatti per Marsala, primo degli eletti dovrebbe essere Gabriele Di Pietra, che supera gli 800 voti personali. Verso la riconferma anche Leo Orlando.

“Si Muove la Città”, la lista più forte della coalizione Patti, parte invece dai nomi di Giovanni Maniscalco e Federica Meo, protagonisti di una corsa che potrebbe consegnare loro un risultato molto pesante nel nuovo Consiglio comunale.

E mentre continuano gli ultimi conteggi, a Marsala si comincia già a fare la vera domanda politica del dopo voto: chi comanderà davvero dentro la futura maggioranza di Andreana Patti?

DATI PARZIALI 77 SEZIONI SU 80

AFFLUENZA ELETTORALE ( DEFINITIVO )

VOTI AI CANDIDATI SINDACO

VOTI ALLE LISTE

VOTI DI PREFERENZA



