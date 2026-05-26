C'è adesso anche il dato ufficiale: Andreana Patti Sindaca di Marsala con 20.963 preferenze

Adesso c’è anche il dato ufficiale del Comune di Marsala. Lo scrutinio delle elezioni amministrative 2026 si è concluso con il caricamento completo dei verbali delle 80 sezioni cittadine.
Andreana Patti è ufficialmente la nuova sindaca di Marsala con il 50,5% dei voti, pari a 20.963 preferenze.
Il sindaco uscente Massimo Grillo si ferma al 33,25% con 13.804 voti. Terza Giulia Adamo con il 15,28% e 6.342 voti. Ultimo Leonardo Curatolo con lo 0,97% e 402 voti.
La vittoria di Patti è netta e senza appello. La candidata del “campo larghissimo” conquista il Comune già al primo turno, superando abbondantemente la soglia del 40% prevista dalla legge elettorale siciliana.
I voti alle coalizioni
Questi i voti ottenuti dalle coalizioni collegate ai candidati sindaco.
Coalizione Andreana Patti
- Compatti per Marsala
- Progettiamo Marsala
- Partito Democratico
- Marsala Civica - Sud chiama Nord
- Si Muove la città
- Movimento 5 Stelle - Avanti Marsala PSI
- Alleanza Verdi e Sinistra
Totale coalizione: 19.211 voti
Coalizione Massimo Grillo
-
- Vivere la Città
- Lilibeo Viva
- Liberi
- Unione di Centro
Totale coalizione: 9.770 voti
Coalizione Giulia Adamo
-
- Movimento Popolare Arcobaleno
- Forza Italia
- Coraggio e Passione Per Marsala
- Noi Moderati - Noi Marsalesi - Popolari e Autonomisti
- Lega
- Fratelli d'Italia
Totale coalizione: 10.084 voti
Coalizione Leonardo Curatolo
Totale coalizione: 148 voti
Sono online anche tutte le preferenze dei candidati al consiglio comunale sul sito del Comune di Marsala.