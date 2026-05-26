Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Vinitaly 2026
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Politica

» Elezioni
26/05/2026 15:22:00

C'è adesso anche il dato ufficiale: Andreana Patti Sindaca di Marsala con 20.963 preferenze

https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-05-2026/1779801913-0-c-e-adesso-anche-il-dato-ufficiale-andreana-patti-sindaca-di-marsala-con-20-963-preferenze.jpg

Adesso c’è anche il dato ufficiale del Comune di Marsala. Lo scrutinio delle elezioni amministrative 2026 si è concluso con il caricamento completo dei verbali delle 80 sezioni cittadine.

Andreana Patti è ufficialmente la nuova sindaca di Marsala con il 50,5% dei voti, pari a 20.963 preferenze.

Il sindaco uscente Massimo Grillo si ferma al 33,25% con 13.804 voti. Terza Giulia Adamo con il 15,28% e 6.342 voti. Ultimo Leonardo Curatolo con lo 0,97% e 402 voti.

La vittoria di Patti è netta e senza appello. La candidata del “campo larghissimo” conquista il Comune già al primo turno, superando abbondantemente la soglia del 40% prevista dalla legge elettorale siciliana.

 

I voti alle coalizioni

 

Questi i voti ottenuti dalle coalizioni collegate ai candidati sindaco.

 

Coalizione Andreana Patti

  • Compatti per Marsala
  • Progettiamo Marsala
  • Partito Democratico
  • Marsala Civica - Sud chiama Nord
  • Si Muove la città
  • Movimento 5 Stelle - Avanti Marsala PSI
  • Alleanza Verdi e Sinistra

Totale coalizione: 19.211 voti

 

Coalizione Massimo Grillo

  •  
  • Vivere la Città
  • Lilibeo Viva
  • Liberi
  • Unione di Centro

Totale coalizione: 9.770 voti

 

Coalizione Giulia Adamo

  •  
  • Movimento Popolare Arcobaleno
  • Forza Italia
  • Coraggio e Passione Per Marsala
  • Noi Moderati - Noi Marsalesi - Popolari e Autonomisti
  • Lega
  • Fratelli d'Italia

Totale coalizione: 10.084 voti

 

Coalizione Leonardo Curatolo

  •  
  • Marsala Futura

Totale coalizione: 148 voti

 

 

Sono online anche tutte le preferenze dei candidati al consiglio comunale sul sito del Comune di Marsala.



Elezioni | 2026-05-25 20:27:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-05-2026/grillo-vince-la-sinistra-rimarro-consigliere-250.jpg

Grillo: "Vince la sinistra. Rimarrò consigliere"

Ore 20,22. Massimo Grillo ha raggiunto il suo comitato elettorale, dove è stato accolto dai sostenitori rimasti fino alla fine dello scrutinio. Intervistato da Tp24, il sindaco uscente ha annunciato che accetterà il ruolo di...







Native | 25/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-05-2026/1779716768-0-sbalzi-termici-e-stile-come-stratificare-e-definire-la-silhouette-in-mezza-stagione.jpg

Sbalzi termici e stile: come stratificare e definire la silhouette in...

Native | 20/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-05-2026/1779290126-0-a-favignana-una-lezione-di-legalita-in-piazza-l-arma-dei-carabinieri-incontra-gli-studenti.jpg

A Favignana una lezione di legalità in piazza: l'Arma dei...

Native | 18/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-05-2026/1778852926-0-marsala-il-campione-del-mondo-di-pasticceria-chiummo-al-liuzza-lab-il-28-maggio.jpg

Marsala, il campione del mondo di pasticceria Chiummo al Liuzza Lab il 28...