Bonus lavastoviglie in Sicilia, ecco i 918 ammessi: la misura anti-siccità più curiosa del governo Schifani

26/05/2026 21:36:00

In Sicilia, contro la siccità, arriva anche la lavastoviglie. Non è una battuta, anche se sembra scritta apposta: la Regione ha pubblicato la graduatoria degli ammessi al bonus lavastoviglie, una delle misure più singolari varate dal governo Schifani per incentivare il risparmio idrico.

Sono 918 le istanze accolte dal Dipartimento regionale dell’Acqua e dei rifiuti. I beneficiari riceveranno un contributo a fondo perduto fino a 200 euro per l’acquisto di una lavastoviglie effettuato tra il 16 agosto 2024 e il 15 gennaio 2025.

La misura, partita lo scorso giugno, nasce con l’obiettivo di contrastare la crisi idrica e promuovere un uso più razionale dell’acqua. La dotazione complessiva è di 196 mila euro.

Non tutti, però, sono entrati in graduatoria. La commissione esaminatrice ha infatti dichiarato 199 domande inammissibili per carenza dei requisiti, indicando per ciascuna istanza le motivazioni dell’esclusione.

Adesso partiranno le verifiche sulle dichiarazioni e sulla documentazione presentata dai richiedenti. I pagamenti, secondo quanto comunicato dalla Regione, saranno effettuati compatibilmente con i tempi istruttori, con l’obiettivo di liquidare i contributi entro settembre.

Le graduatorie con gli ammessi e gli esclusi sono disponibili sul sito della Regione Siciliana.



