Vincenzo Scuderi, un documentario racconta lo studioso che ridisegnò il Museo Pepoli

26/05/2026 09:17:00

Venerdì 29 maggio alle 17, al Museo regionale "Agostino Pepoli" di Trapani, sarà presentato il documentario "Vincenzo Scuderi. La coscienza popolare dei beni culturali", prodotto dal Centro Regionale per l'Inventario, la Catalogazione e la Documentazione (CRICD). L'evento rientra nel programma de "Il maggio dei libri 2026".

Lo studioso che diede un volto al Pepoli

Vincenzo Scuderi, trapanese, classe 1923, è scomparso a Palermo nel gennaio 2024 a 101 anni. Aveva dedicato oltre mezzo secolo alla catalogazione, alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale siciliano. Laureato in Lettere all'Università di Palermo, nel 1947 — a soli ventiquattro anni — entrò come avventizio al Museo Pepoli, di cui divenne direttore nel 1960.

Furono gli anni della svolta. Affiancando il Soprintendente Raffaello Delogu e l'architetto museografo Franco Minissi, Scuderi guidò il rinnovamento edilizio, il riordinamento delle collezioni e il riallestimento degli spazi espositivi: un intervento che conferì al Museo l'assetto che ancora oggi in massima parte lo caratterizza.

Dall'emergenza del Belice alla Soprintendenza

Nel 1965, a pochi mesi dall'inaugurazione del Museo rinnovato, Scuderi fu chiamato a dirigere la Soprintendenza alle Gallerie della Sicilia. Ricoprì il ruolo di Soprintendente statale alle Gallerie e Opere d'Arte della Sicilia dal 1965 al 1975, occupandosi tra l'altro del recupero e restauro delle opere d'arte danneggiate dal terremoto della Valle del Belice del 1968.

Le sue pubblicazioni — dalla storia dell'arte all'architettura, dal restauro alla catalogazione — restano ancora oggi riferimenti imprescindibili per gli studiosi del patrimonio artistico siciliano.

Un documentario che si collega alla memoria del Pepoli

La presentazione si inserisce in un percorso avviato nel 2024, quando la Biblioteca del Museo fu intitolata a Scuderi. A questo si è aggiunta la recente donazione, da parte della famiglia, della tela "Violenza" del pittore Valfrè, appartenuta allo studioso e oggi esposta nei locali della Biblioteca stessa.

Interverranno la direttrice del Museo Anna Maria Parrinello, Laura Cappugi e Giuseppe Scuderi.

Info Museo regionale "Agostino Pepoli", Trapani Venerdì 29 maggio 2026, ore 17:00 Ingresso libero



