Trapani Comix: 23 talenti al colloquio con la Marvel e nasce l'idea di una scuola del fumetto

26/05/2026 15:00:00

Si è chiusa con numeri importanti l’edizione 2026 di Trapani Comix & Games 2026, che per tre giorni ha trasformato Villa Margherita in una grande cittadella della cultura pop. Tra fumetti, videogiochi, cosplay e creators, il festival ha richiamato oltre 30 mila presenze, confermandosi uno degli appuntamenti più partecipati del territorio.

In 23 ai colloqui con la Marvel

L’immagine simbolo della manifestazione è stata quella dei giovani autori in fila con le proprie tavole da disegno per sostenere portfolio review e colloqui con i talent scout della Marvel Entertainment. Ben 23 aspiranti fumettisti hanno avuto la possibilità di presentare i propri lavori direttamente a una delle più importanti realtà internazionali del settore.

Il fumetto come lavoro vero

Il festival ha mostrato come il fumetto non sia più soltanto passione, ma anche professione e industria creativa. Tra stand, networking e incontri professionali, la manifestazione ha coinvolto circa 150 tra addetti, collaboratori e fornitori, generando un indotto stimato vicino al milione di euro per la città di Trapani.

Famiglie e bambini protagonisti

A dare energia alle giornate sono state soprattutto le famiglie. Tantissimi i bambini in costume tra laboratori, aree gioco e attività dedicate, in un clima che ha trasformato il festival in un appuntamento capace di unire generazioni diverse attraverso il linguaggio della cultura pop.

L’idea di una scuola del fumetto

Tra gli annunci più importanti c’è quello legato alla nascita di una possibile scuola del fumetto a Trapani. L’obiettivo è creare un polo formativo stabile che possa valorizzare i giovani talenti locali e offrire opportunità professionali senza costringerli a lasciare il territorio.

«Vedere tanti ragazzi presentarsi davanti alla Marvel è l'immagine di tutto ciò in cui crediamo», ha dichiarato Erick Cannamela del direttivo del festival. «La nostra provincia ha una fucina di autori che fa parlare di sé in Italia e all'estero: ora vogliamo dare loro una casa».

Makari

Gli organizzatori guardano anche al mondo della televisione e delle produzioni audiovisive. Tra le ambizioni future c’è quella di ospitare a Trapani alcune riprese della prossima stagione di Makari, puntando sul legame tra cultura pop, turismo e promozione del territorio.

Trapani punta sulla creatività

Con un’edizione che ha consolidato partecipazione e visibilità, Trapani Comix & Games punta ora a diventare un motore stabile di cultura, creatività e opportunità professionali per tutta la provincia.



