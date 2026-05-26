Rievocazione storica ad Alcamo: arriva "La Castellana", iscrizioni aperte

26/05/2026 16:13:00

La prima edizione de "La Castellana di Alcamo" cerca personaggi femminili storici, leggendari e tradizionali da portare in scena con abiti d'epoca. Termine per le candidature: 13 giugno.

L'ufficio Cultura del Comune di Alcamo ha presentato "La Castellana di Alcamo", una manifestazione alla prima edizione che mescola rievocazione storica, artigianato e spettacolo. L'idea è semplice: dare un volto e un abito alle donne — note e meno note — che hanno attraversato la storia della città e del territorio.

Come funziona il concorso

Possono candidarsi Comuni, istituti scolastici di ogni ordine e grado (anche singole classi), associazioni culturali, sociali e ricreative, e gruppi informali. Non ci sono vincoli territoriali. Ogni partecipante presenta una "Castellana" che interpreti un personaggio femminile storico, leggendario o tradizionale a propria scelta, raccontandolo attraverso un abito d'epoca e una narrazione.

Il nome richiama le figure che nel corso dei secoli si sono avvicendate nel ruolo di castellana ad Alcamo. L'iniziativa intende rinnovare ogni anno quella rappresentazione, attraverso le candidate partecipanti.

Non solo costumi: il valore dell'artigianato

Il concorso punta anche a valorizzare il patrimonio artigianale legato alla realizzazione degli abiti storici: le arti del cucito, del ricamo e della moda, riconoscendo il contributo di chi — donne e uomini — mantiene vive queste tradizioni.

Scadenza prorogata al 13 giugno

Il termine per le candidature è stato prorogato al 13 giugno 2026. Le domande possono essere inviate via PEC all'indirizzo comunedialcamo.protocollo@pec.it oppure a mcorvitto@comune.alcamo.tp.it.

L'avviso pubblico, il regolamento e i moduli di partecipazione sono disponibili sul portale della trasparenza del Comune di Alcamo.



