Mazara, oggi i funerali di Rosa Giovanna Scaturro, morta soffocata al ricevimento del nipote

26/05/2026 08:23:00

Si terranno oggi, martedì 26 maggio, alle ore 15, nella Parrocchia Madonna del Paradiso di Mazara del Vallo, i funerali di Rosa Giovanna Scaturro, la donna di 65 anni morta improvvisamente durante il ricevimento per la Prima Comunione del nipote.

La camera ardente è stata allestita presso l’ospedale “Abele Ajello” di Mazara del Vallo, dove la donna era stata trasportata dopo il malore che l’ha colpita nel corso della festa.

Secondo quanto ricostruito, Rosa Giovanna Scaturro si sarebbe sentita male mentre era a tavola con parenti e invitati. Un boccone le avrebbe provocato una grave difficoltà respiratoria. Alla festa erano presenti anche diversi medici che hanno tentato a lungo di rianimarla e di praticare tutte le manovre di emergenza necessarie, ma ogni tentativo si è rivelato purtroppo inutile.

La tragedia ha profondamente colpito la città di Mazara del Vallo. Quella che doveva essere una giornata di gioia per la comunione del nipote si è trasformata in pochi minuti in un dramma che ha lasciato sconvolti familiari, amici e tutti i presenti.



