Marsala, ladri in azione in un chiosco a Birgi. Il video
Ladri in azione nella notte in un chiosco-ristorante di contrada Birgi Vecchi, a Marsala, il "Don Matteo". Ignoti hanno fatto irruzione nella struttura, tentando di forzare gli accessi, ma senza riuscire a entrare nelle parti principali del locale.
Alla fine sono riusciti a portare via due bombole e un decespugliatore. Sul posto è intervenuta la Polizia, ma i ladri erano già fuggiti da pochi minuti.
A segnalare la presenza degli intrusi sarebbe stato il sistema di videosorveglianza. Secondo quanto raccontato, i ladri avrebbero provato anche a confondersi strisciando per terra come cani, ma la telecamera non si è fatta ingannare.
Non sarebbe un episodio isolato. Nella zona di Birgi Vecchi, infatti, si registrano spesso furti e tentativi di intrusione anche ai danni di altri chioschi e attività. Una situazione che continua a preoccupare residenti e operatori della zona.
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