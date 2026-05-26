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Cronaca
26/05/2026 13:18:00

Marsala, ladri in azione in un chiosco a Birgi. Il video

https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-05-2026/marsala-ladri-in-azione-in-un-chiosco-a-birgi-il-video-450.jpg

 Ladri in azione nella notte in un chiosco-ristorante di contrada Birgi Vecchi, a Marsala, il "Don Matteo". Ignoti hanno fatto irruzione nella struttura, tentando di forzare gli accessi, ma senza riuscire a entrare nelle parti principali del locale.

 

Alla fine sono riusciti a portare via due bombole e un decespugliatore. Sul posto è intervenuta la Polizia, ma i ladri erano già fuggiti da pochi minuti.

 

A segnalare la presenza degli intrusi sarebbe stato il sistema di videosorveglianza. Secondo quanto raccontato, i ladri avrebbero provato anche a confondersi strisciando per terra come cani, ma la telecamera non si è fatta ingannare.

 

Non sarebbe un episodio isolato. Nella zona di Birgi Vecchi, infatti, si registrano spesso furti e tentativi di intrusione anche ai danni di altri chioschi e attività. Una situazione che continua a preoccupare residenti e operatori della zona.



Cronaca | 2026-05-25 20:40:00
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