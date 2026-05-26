Buongiorno24 del 26 Maggio 2026

26/05/2026 09:20:00

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La politica, innanzitutto. Marsala ha scelto il suo nuovo sindaco: Andreana Patti vince al primo turno e chiude una delle campagne elettorali più dure e divisive degli ultimi anni. Ma il dato politico va oltre il risultato personale. Vince infatti il “campo larghissimo” costruito attorno alla candidata, capace di mettere insieme Pd, Movimento Cinque Stelle, Verdi, civismo e pezzi dell’area moderata e dell’ex centrodestra. Una coalizione trasversale che travolge un centrodestra arrivato spaccato al voto, con Massimo Grillo e Giulia Adamo candidati separati. Oggi analizzeremo vincitori, sconfitti, nuovi equilibri politici e cosa cambia adesso per la città.

E mentre Marsala volta pagina, i giornali siciliani leggono il voto amministrativo come un segnale politico regionale: nei Comuni più importanti avanza il centrosinistra allargato, mentre la coalizione di governo perde terreno. Un risultato che apre riflessioni anche dentro il centrodestra siciliano.

Parleremo poi della tragedia di Alcamo, dove un giovane di 26 anni è stato trovato senza vita in un appartamento di via Roma dopo una diretta social che avrebbe fatto scattare l’allarme. Una vicenda dolorosa che riporta l’attenzione sul disagio giovanile e sulla fragilità amplificata dai social network.

Da Palermo arrivano aggiornamenti sulla sparatoria avvenuta nella notte in via Isidoro La Lumia. Una ragazza di 22 anni è stata ferita alla testa durante una rissa degenerata in sparatoria. Un giovane è stato arrestato dai carabinieri dopo essere risultato positivo al test dello stub.

Ci sposteremo poi a Mazara del Vallo, dove la Polizia di Stato ha arrestato un tunisino accusato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale dopo una fuga durante un controllo. Un agente è rimasto ferito mentre tentava di bloccare l’auto in retromarcia. Recuperati anche oltre cento grammi di cocaina-crack.

E ancora il dolore a Marsala per la morte improvvisa di Bartolo Milazzo, 41 anni, molto conosciuto in città, stroncato da un malore mentre lavorava in un supermercato. Una notizia che ha profondamente colpito amici, colleghi e clienti.

Infine uno sguardo alle altre notizie dalla Sicilia, tra cronaca, politica regionale e i temi che oggi aprono le prime pagine dei quotidiani.

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