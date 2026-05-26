Alcamo, fermato con 32 dosi di crack e un coltello: arrestato un 52enne

26/05/2026 11:48:00

Un uomo di 52 anni di Alcamo è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti e porto abusivo di armi.

Il controllo è scattato durante un servizio sulla circolazione stradale. I militari della Compagnia di Alcamo hanno trovato l’uomo in possesso di 32 dosi di crack, per un peso complessivo di 11,5 grammi, oltre a una dose di marijuana e una di hashish.

Nel corso della perquisizione è stato trovato anche un coltello a serramanico vietato.

Droga e arma sono state sequestrate. L’arresto è stato convalidato, ma per il 52enne non sono state disposte ulteriori misure restrittive.



