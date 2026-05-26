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Cronaca
26/05/2026 11:48:00

Alcamo, fermato con 32 dosi di crack e un coltello: arrestato un 52enne

https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-05-2026/1779788997-0-alcamo-fermato-con-32-dosi-di-crack-e-un-coltello-arrestato-un-52enne.jpg

Un uomo di 52 anni di Alcamo è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti e porto abusivo di armi.

 

Il controllo è scattato durante un servizio sulla circolazione stradale. I militari della Compagnia di Alcamo hanno trovato l’uomo in possesso di 32 dosi di crack, per un peso complessivo di 11,5 grammi, oltre a una dose di marijuana e una di hashish.

 

Nel corso della perquisizione è stato trovato anche un coltello a serramanico vietato.

 

Droga e arma sono state sequestrate. L’arresto è stato convalidato, ma per il 52enne non sono state disposte ulteriori misure restrittive.

 



Cronaca | 2026-05-25 20:40:00
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