26 Maggio: Venezia rilancia il centrodestra, il Papa e l'IA, via Allegri
E' il 26 Maggio 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.
• Il centrodestra si tiene Venezia e supera brillantemente lo scoglio del voto amministrativo. Meloni commenta che per il crollo della sua coalizione sarà meglio attendere un’altra occasione, e c’è chi dice che il campo largo sia affogato in Laguna • La coalizione governativa ha conquistato Reggio Calabria, a Salerno torna trionfante il sindaco-sceriffo De Luca. Il Pd si consola con Pistoia e Mantova. Vannacci a Vigevano tocca il 14 per cento
• In Canada si voterà per una sorta di Brexit: i separatisti della provincia dell’Alberta hanno ottenuto un referendum sulla possibilità di staccarsi dal Canada, e magari diventare un’altra stella per Trump • Mosca ha invitato diplomatici e altri stranieri a lasciare Kiev, che è stata minacciata di una nuova rappresaglia aerea • Mentre le trattative con gli Usa sembrano in stallo, il regime degli ayatollah ha sbloccato internet, che era stato bloccato a febbraio subito dopo i bombardamenti americani • Due attivisti italiani della Flotilla sono stati fermati in territorio libico: erano assieme ad altri otto volontari di varie nazionalità. Verranno tutti espulsi da Bengasi • A Reggio Emilia è stato arrestato un italo-marocchino di 22 anni sospettato di voler mettere in atto attentati di matrice islamica • Papa Leone XIV ha presentato la sua prima enciclica, che parla di intelligenza artificiale: scrive che va disarmata e messa a disposizione dell’uomo • Cinque paesi europei, tra i quali Francia e Italia, hanno chiesto all’Ue una maggior protezione del mercato unico dalle minacce, soprattutto cinesi • Le prospettive di una tregua in Medio Oriente hanno reso euforiche le Borse. Milano ha chiuso con un record che non toccava da marzo 2000 • Dopo il ferimento di un tifoso bianconero a Torino sono stati arrestati otto ultrà juventini che avrebbero partecipato ai tafferugli del pre partita col Toro • Dopo la sfumata occasione della Champions, il Milan ha licenziato Allegri e il resto della dirigenza. Il tecnico potrebbe andare al Napoli al posto di Conte. Alla Lazio, invece, approderà Gattuso • Nel mantovano una ragazza di 19 anni è morta nello scontro della sua auto contro un camion • A Las Vegas si sono svolte le Olimpiadi aperte ad atleti dopati. In molti casi le gare sono state vinte da sportivi che non avevano fatto uso di sostanze vietate • A Bali il governo ha chiarito che anche agli influencer, che fanno le vacanze gratis nel Paese in cambio di buone recensioni, verranno applicate le regole che valgono per i lavoratori • La regina emerita di Danimarca e quella di Svezia sono entrambe ricoverate in ospedale • Le analisi compiute su due persone ricoverate a Milano hanno escluso che si tratti di ebola • Le sorelle Gucci sono pronte a un nuovo ricorso contro la madre Patrizia Reggiani, che nonostante sia stata condannata per l’omicidio del loro padre potrebbe ottenere una buona uscita milionaria • Un gruppo di studenti dell’università di Genova ha chiesto al rettore di reinserire nel portale i nomi della prof e della ricercatrice morte alle Maldive • La difesa di Andrea Sempio ha depositato una serie di controperizie che dovrebbero scagionare l’indiziato • Francis Kaufmann, l’omicida di Villa Pamphili, rifiuta i farmaci per i suoi problemi psichici mettendo così a rischio lo svolgersi del processo • A Carvico un uomo è stato colpito da una fiocina sparata con un fucile da sub: è grave • Ha confessato in Aula l’uomo accusato dell’omicidio del capo ultrà Vittorio Boiocchi. Il killer avrebbe incassato 15 mila euro • Al Roland Garros hanno passato il turno Berrettini e Paolini. Oggi è la volta di Sinner, atteso in serata sulla terra rossa di Parigi • In India tre studenti di 16 anni hanno scoperto che la polvere di semi di tamarindo riesce a eliminare le microplastiche dall’acqua • È scomparso Toshifumi Suzuki (93 anni), noto per aver introdotto nel suo paese una catena di minimarket di grande successo
Titoli Corriere della sera: Venezia premia il centrodestra la Repubblica: Venezia resta a destra La Stampa: Venezia rilancia Meloni / «Ora la legge elettorale» Il Sole 24 Ore: Piazza Affari oltre il record storico Il Messaggero: Venezia resta al centrodestra Il Giornale: Meloni sta serenissima Avvenire: Umanità al centro Qn: Comuni, Merloni supera il test / Delusione per il campo largo Il Fatto: L’Antimafia querela l’Antimafia Leggo: «Disamiamo l’Ai, restiamo umani» Libero: State serenissimi La Verità: Com’è triste Venezia per il Pd Il Mattino: Salerno, trionfo De Luca / Venezia al centrodestra il manifesto: Laguna bluff il Quotidiano del Sud: Venezia e Reggio C. a destra / De Luca si riprende Salerno Domani: A Venezia il campo largo affonda / Per battere Meloni serve di più
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Notte di violenza nel cuore della movida palermitana. Una ragazza di 22 anni è rimasta ferita alla testa durante una sparatoria avvenuta intorno alle 2.30 tra via Isidoro La Lumia e via Quintino Sella, a Palermo. Per il possesso...
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Giovedì 28 maggio, dalle 14:30 alle 18:00, lo spazio formativo di Liuzza in contrada San Silvestro ospita una demo collettiva dedicata alle nuove tendenze della colazione in pasticceria. A condurla sarà Ciro...