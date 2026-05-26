Preferenze definitive: Di Girolamo re di Marsala, boom Maniscalco e Licari
Terminato lo spoglio delle preferenze per il Consiglio comunale di Marsala. I dati definitivi confermano alcuni verdetti già emersi nella notte elettorale, ma regalano anche numeri impressionanti per diversi candidati.
Il dominatore assoluto di queste amministrative è Gaspare Di Girolamo dell’Udc, che chiude con 1.866 preferenze personali, trascinando praticamente da solo la lista centrista.
Dietro di lui un altro veterano della politica marsalese: Enzo Sturiano, che supera quota mille voti in Forza Italia e si conferma una macchina elettorale con 1.092 preferenze.
Nel Partito Democratico exploit di Maria Linda Licari, prima della lista con 970 voti. Dentro il “campo larghissimo” della Patti, però, il dato politicamente più pesante arriva da “Si Muove la Città”, la lista più votata della città: Giovanni Maniscalco vola a 822 preferenze, davanti a Gioacchino Gesone con 698.
Grande affermazione anche per Gabriele Di Pietra, che guida Compatti per Marsala con 841 voti, davanti a Leonardo Orlando (682), Daniele Bertolino (632) e Oreste Alagna (620). Una lista dove, praticamente, si combatteva voto su voto.
Nel centrodestra Francesco Carini domina Fratelli d’Italia con 761 preferenze, seguito da Leonardo Pugliese a 633. Nella Lega il vero protagonista è Duilio Piccione, che trascina il partito sopra la soglia con 571 voti personali.
Dentro Liberi, invece, il più votato è Gian Paolo Abrignani con 887 preferenze, seguito da Flavia Sammartano a 608 e da Felice Fernandez a 575.
In Progettiamo Marsala primo posto per Eleonora Milazzo con 721 voti, davanti a Piergiorgio Giacalone a 617.
Ecco i 20 consiglieri più votati:
Gaspare Di Girolamo (Udc) – 1866 preferenzeEnzo Sturiano (Forza Italia) – 1092Maria Linda Licari (Partito Democratico) – 970Gian Paolo Abrignani (Liberi) – 887Gabriele Di Pietra (Compatti per Marsala) – 841Giovanni Maniscalco (Si Muove la Città) – 822Francesco Carini (Fratelli d’Italia) – 761Eleonora Milazzo (Progettiamo Marsala) – 721Gioacchino Gesone “Lillo” (Si Muove la Città) – 698Leonardo Orlando (Compatti per Marsala) – 682Mario Rodriquez (Partito Democratico) – 667Pellegrino Ferrantelli (Udc) – 666Leonardo Pugliese (Fratelli d’Italia) – 633Daniele Bertolino (Compatti per Marsala) – 632Oreste Alagna (Compatti per Marsala) – 620Piergiorgio Giacalone (Progettiamo Marsala) – 617Flavia Sammartano (Liberi) – 608Duilio Piccione (Lega) – 571Marco Bonfratello (Si Muove la Città) – 569Pietro Cavasino (Partito Democratico) – 562