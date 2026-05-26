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Elezioni

» Amministrative 2026
26/05/2026 15:29:00

Preferenze definitive: Di Girolamo re di Marsala, boom Maniscalco e Licari

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Preferenze definitive: Di Girolamo re di Marsala, boom Maniscalco e Licari

Terminato lo spoglio delle preferenze per il Consiglio comunale di Marsala. I dati definitivi confermano alcuni verdetti già emersi nella notte elettorale, ma regalano anche numeri impressionanti per diversi candidati.

Il dominatore assoluto di queste amministrative è Gaspare Di Girolamo dell’Udc, che chiude con 1.866 preferenze personali, trascinando praticamente da solo la lista centrista.

Dietro di lui un altro veterano della politica marsalese: Enzo Sturiano, che supera quota mille voti in Forza Italia e si conferma una macchina elettorale con 1.092 preferenze.

Nel Partito Democratico exploit di Maria Linda Licari, prima della lista con 970 voti. Dentro il “campo larghissimo” della Patti, però, il dato politicamente più pesante arriva da “Si Muove la Città”, la lista più votata della città: Giovanni Maniscalco vola a 822 preferenze, davanti a Gioacchino Gesone con 698.

Grande affermazione anche per Gabriele Di Pietra, che guida Compatti per Marsala con 841 voti, davanti a Leonardo Orlando (682), Daniele Bertolino (632) e Oreste Alagna (620). Una lista dove, praticamente, si combatteva voto su voto.

Nel centrodestra Francesco Carini domina Fratelli d’Italia con 761 preferenze, seguito da Leonardo Pugliese a 633. Nella Lega il vero protagonista è Duilio Piccione, che trascina il partito sopra la soglia con 571 voti personali.

Dentro Liberi, invece, il più votato è Gian Paolo Abrignani con 887 preferenze, seguito da Flavia Sammartano a 608 e da Felice Fernandez a 575.

In Progettiamo Marsala primo posto per Eleonora Milazzo con 721 voti, davanti a Piergiorgio Giacalone a 617.

 

Ecco i 20 consiglieri più votati: 

 

 

  • Gaspare Di Girolamo (Udc) – 1866 preferenze
  • Enzo Sturiano (Forza Italia) – 1092
  • Maria Linda Licari (Partito Democratico) – 970
  • Gian Paolo Abrignani (Liberi) – 887
  • Gabriele Di Pietra (Compatti per Marsala) – 841
  • Giovanni Maniscalco (Si Muove la Città) – 822
  • Francesco Carini (Fratelli d’Italia) – 761
  • Eleonora Milazzo (Progettiamo Marsala) – 721
  • Gioacchino Gesone “Lillo” (Si Muove la Città) – 698
  • Leonardo Orlando (Compatti per Marsala) – 682
  • Mario Rodriquez (Partito Democratico) – 667
  • Pellegrino Ferrantelli (Udc) – 666
  • Leonardo Pugliese (Fratelli d’Italia) – 633
  • Daniele Bertolino (Compatti per Marsala) – 632
  • Oreste Alagna (Compatti per Marsala) – 620
  • Piergiorgio Giacalone (Progettiamo Marsala) – 617
  • Flavia Sammartano (Liberi) – 608
  • Duilio Piccione (Lega) – 571
  • Marco Bonfratello (Si Muove la Città) – 569
  • Pietro Cavasino (Partito Democratico) – 562

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