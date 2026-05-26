Marsala sceglie Andreana Patti, vittoria netta al primo turno

26/05/2026 06:00:00

Marsala ha scelto. E lo ha fatto senza lasciare spazio a ballottaggi o notti infinite di suspense politica. Andreana Patti è la nuova sindaca della città. La candidata del cosiddetto “campo larghissimo” conquista il Comune già al primo turno, superando ampiamente la soglia del 40% prevista dalla legge elettorale siciliana.

Una vittoria larga, costruita pezzo dopo pezzo durante una campagna elettorale lunga e durissima, che ha messo insieme mondi politici fino a pochi mesi fa difficilmente conciliabili: Pd, Movimento Cinque Stelle, Verdi, civici e anche pezzi dell’ex centrodestra marsalese.

La giornata elettorale, in realtà, racconta subito una tendenza chiara. Già dalle primissime schede scrutinate Patti appare avanti in quasi tutte le sezioni. Per qualche minuto il sindaco uscente Massimo Grillo prova a reggere l’urto soprattutto nelle sezioni del centro storico, ma con il passare delle ore il vantaggio della candidata del centrosinistra si allarga fino a diventare incolmabile.

Molto più indietro Giulia Adamo, sostenuta dal centrodestra ufficiale dopo settimane di trattative, tensioni e divisioni interne. Ultimo, e mai realmente in partita, Leonardo Curatolo.

I numeri definitivi dell’Ufficio elettorale arriveranno soltanto nelle prossime ore, ma il risultato politico è ormai chiaro e consolidato. Le proiezioni circolate per tutta la serata — basate sui dati raccolti dai comitati e dalle redazioni durante lo scrutinio — hanno sempre mantenuto Patti stabilmente sopra il 50%.

Una vittoria che ha il sapore di una svolta politica per la città.

La festa di Patti: “La casa comunale sarà aperta a tutti”

Quando arriva al comitato elettorale, nel tardo pomeriggio, Andreana Patti viene travolta da un bagno di folla. Migliaia di persone, applausi, bandiere, lacrime e cori accompagnano quella che, di fatto, è già la celebrazione della nuova sindaca di Marsala.

Ai microfoni di Tp24 e Rmc 101 Patti parla commossa, quasi senza voce: “Vogliamo tornare a fare vivere Marsala. Grazie a tutti, soprattutto a chi è tornato da fuori per votarmi”.

Poi le prime parole da sindaca: “Si riparte dalla normalizzazione dei servizi. Le strade illuminate, le buche riparate, e uno sguardo serio verso le fragilità. Ci prenderemo cura della città”.

E ancora: “Per troppo tempo ci sono state liste di proscrizione. Da domani si amministra per tutti e la casa comunale sarà aperta a tutti”.

Con questa elezione Andreana Patti diventa la seconda donna sindaca nella storia di Marsala dopo la stessa Giulia Adamo, eletta nel 2013.

Il crollo del centrodestra e la resa dei conti

La vera sconfitta politica di queste elezioni è il centrodestra marsalese, arrivato al voto spaccato e incapace di trovare una sintesi.

Lo ammettono indirettamente gli stessi dirigenti di partito durante la lunga diretta elettorale. Eleonora Lo Curto parla apertamente di un centrodestra diviso che “ha favorito il candidato della sinistra”. E anche Nicola Catania, intervenendo in diretta su Rmc 101, rivendica la scelta di Fratelli d’Italia di chiudere con l’esperienza Grillo: “È arrivato al voto con una coalizione sciolta. Per questo abbiamo deciso di avviare un nuovo corso nel nome di un centrodestra unito”.

Giulia Adamo arriva nel suo comitato in un clima pesantissimo. “Per i marsalesi va tutto bene” commenta amaramente davanti ai giornalisti. “Ma io ho fatto una bella campagna elettorale”.

Parole che sanno già di bilancio finale di una candidatura mai realmente decollata.

Grillo: “Farò il consigliere comunale”

Più articolata la riflessione di Massimo Grillo. Il sindaco uscente riconosce la vittoria della Patti già in serata attraverso un post pubblicato sui social. Poi raggiunge il suo comitato e annuncia a Tp24 che resterà in consiglio comunale come leader dell’opposizione.

“Accetterò di fare il consigliere comunale per vigilare sulle opere che abbiamo messo in cantiere, affinché non si perdano”.

Grillo fa gli auguri di buon lavoro alla nuova sindaca, definendola però una candidata “di sinistra”, e non risparmia una stoccata al centrodestra che ha scelto di non sostenerlo per il bis.

Di fatto, il voto di Marsala chiude un’esperienza amministrativa durata cinque anni e apre una nuova fase politica che sarà tutta da costruire.

Una città che cambia

La vittoria di Andreana Patti non è soltanto un cambio di sindaco. È anche il segnale di una città che, almeno elettoralmente, sceglie di voltare pagina.

La coalizione “larghissima” costruita attorno alla sua candidatura ha funzionato molto meglio delle previsioni. Ha intercettato voto civico, voto moderato, voto progressista e anche parte dell’elettorato deluso dal centrodestra e dall’amministrazione uscente.

Resta adesso da capire come sarà composto il nuovo consiglio comunale, quali saranno gli equilibri interni della maggioranza e se quella stessa alleanza così ampia riuscirà a governare senza esplodere sotto il peso delle sue inevitabili contraddizioni.

Ma per una notte, almeno per una notte, a Marsala c’è soltanto una certezza: il vento è cambiato davvero.



