Gli eletti, prime ipotesi: c'è Caradonna, Grillo ne prende tre (più lui)
Ore 10:15 – Ecco la prima ipotesi del nuovo Consiglio comunale: maggioranza larghissima per Patti
Comincia a delinearsi anche la composizione del futuro Consiglio comunale di Marsala. Si tratta ancora di una proiezione ufficiosa, costruita sui dati quasi definitivi delle liste e delle preferenze, ma il quadro politico appare ormai abbastanza chiaro: Andreana Patti dovrebbe poter contare su una maggioranza molto ampia, con 15 consiglieri su 24.
La coalizione vincente sarebbe trainata soprattutto da “Si Muove la Città”, che conquistrebbe cinque seggi, confermandosi la vera lista dominatrice di queste elezioni.
La possibile maggioranza Patti (15 seggi)
Si Muove la Città – 5 seggi
Gioacchino Gesone detto “Lillo”
Giovanni Maniscalco
Marco Bonfratello
Federica Meo
Angela Maria Caradonna
Compatti per Marsala – 3 seggi
Gabriele Di Pietra
Leonardo Orlando
Oreste Socrate Alagna
Partito Democratico – 3 seggi
Maria Linda Licari
Mario Rodriquez
Pietro Cavasino
Progettiamo Marsala – 2 seggi
Eleonora Milazzo
Piergiorgio Giacalone
Marsala Civica – Sud Chiama Nord – 2 seggi
Michele Gandolfo
Gaspare Passalacqua detto Rino
Sul fronte dell’opposizione, il primo seggio è naturalmente quello spettante di diritto al candidato sindaco sconfitto Massimo Grillo.
La possibile opposizione (9 seggi)
Liberi – 3 seggi
Gian Paolo Abrignani
Flavia Sammartano
Felice Massimo Fernandez detto Rino
Udc – 2 seggi
Gaspare Di Girolamo
Pellegrino Ferrantelli
Fratelli d’Italia – 1 seggio
Francesco Carini
Forza Italia – 1 seggio
Enzo Sturiano
Lega – 1 seggio
Duilio Piccione
Seggio diretto candidato sindaco
Massimo Grillo
La fotografia politica che emerge è molto chiara: il nuovo Consiglio comunale sarebbe dominato dal civismo legato ad Andreana Patti, mentre il centrodestra tradizionale manterrebbe una presenza limitata ma con figure molto forti sul piano personale, come Enzo Sturiano, Gaspare Di Girolamo ed il Sindaco uscente.
E colpisce soprattutto un dato: diversi dei consiglieri dati oggi nella futura maggioranza Patti – Di Pietra, Orlando, Milazzo, Giacalone, Gandolfo– cinque anni fa sostenevano Massimo Grillo.
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