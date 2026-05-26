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Elezioni

» Amministrative 2026
26/05/2026 11:39:00

Gli eletti, prime ipotesi: c'è Caradonna, Grillo ne prende tre (più lui)

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Ore 10:15 – Ecco la prima ipotesi del nuovo Consiglio comunale: maggioranza larghissima per Patti

 

Comincia a delinearsi anche la composizione del futuro Consiglio comunale di Marsala. Si tratta ancora di una proiezione ufficiosa, costruita sui dati quasi definitivi delle liste e delle preferenze, ma il quadro politico appare ormai abbastanza chiaro: Andreana Patti dovrebbe poter contare su una maggioranza molto ampia, con 15 consiglieri su 24.

La coalizione vincente sarebbe trainata soprattutto da “Si Muove la Città”, che conquistrebbe cinque seggi, confermandosi la vera lista dominatrice di queste elezioni.

 

La possibile maggioranza Patti (15 seggi)

 

Si Muove la Città – 5 seggi

  • Gioacchino Gesone detto “Lillo”
  • Giovanni Maniscalco
  • Marco Bonfratello
  • Federica Meo
  • Angela Maria Caradonna

Compatti per Marsala – 3 seggi

  • Gabriele Di Pietra
  • Leonardo Orlando
  • Oreste Socrate Alagna

Partito Democratico – 3 seggi

  • Maria Linda Licari
  • Mario Rodriquez
  • Pietro Cavasino

Progettiamo Marsala – 2 seggi

  • Eleonora Milazzo
  • Piergiorgio Giacalone

Marsala Civica – Sud Chiama Nord – 2 seggi

  • Michele Gandolfo
  • Gaspare Passalacqua detto Rino

Sul fronte dell’opposizione, il primo seggio è naturalmente quello spettante di diritto al candidato sindaco sconfitto Massimo Grillo.

 

 

La possibile opposizione (9 seggi)

 

Liberi – 3 seggi

  • Gian Paolo Abrignani
  • Flavia Sammartano
  • Felice Massimo Fernandez detto Rino

Udc – 2 seggi

  • Gaspare Di Girolamo
  • Pellegrino Ferrantelli

Fratelli d’Italia – 1 seggio

  • Francesco Carini

Forza Italia – 1 seggio

  • Enzo Sturiano

Lega – 1 seggio

  • Duilio Piccione

Seggio diretto candidato sindaco

  • Massimo Grillo

 

La fotografia politica che emerge è molto chiara: il nuovo Consiglio comunale sarebbe dominato dal civismo legato ad Andreana Patti, mentre il centrodestra tradizionale manterrebbe una presenza limitata ma con figure molto forti sul piano personale, come Enzo Sturiano, Gaspare Di Girolamo ed il Sindaco uscente. 

 

E colpisce soprattutto un dato: diversi dei consiglieri dati oggi nella futura maggioranza Patti – Di Pietra, Orlando, Milazzo, Giacalone, Gandolfo– cinque anni fa sostenevano Massimo Grillo. 









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