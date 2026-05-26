 Consiglio comunale quasi definito: trionfa il civismo di Patti, fuori otto liste

26/05/2026 08:11:00

Con 76 sezioni scrutinate su 80, il quadro del nuovo Consiglio comunale di Marsala è ormai quasi definitivo. E racconta una città politica completamente diversa rispetto a cinque anni fa.

La coalizione di Andreana Patti si attesta al 48,71% dei voti di lista e si prepara a conquistare una maggioranza larghissima a Sala delle Lapidi. Ma il dato politico più importante è forse un altro: il dominio delle liste civiche e moderate dentro la coalizione vincente.

La prima lista della città è “Si Muove la Città”, che chiude sopra il 12,4%, diventando il vero asse politico della futura amministrazione. Bene anche Compatti per Marsala all’8,93%, il Pd all’8,84% e Progettiamo Marsala sopra il 6%.

Il centrosinistra tradizionale, invece, esce fortemente ridimensionato. I Cinque Stelle, insieme al Psi, si fermano al 2%. Alleanza Verdi e Sinistra resta sotto soglia al 4,77%.

Restano fuori dal Consiglio comunale, salvo clamorosi ribaltoni nelle ultime quattro sezioni, Lilibeo Viva, Coraggio e Passione, M5S-Psi, AVS, Vivere la Città, Movimento Popolare Arcobaleno, Noi Moderati e Marsala Futura.

Nel centrodestra di Giulia Adamo tengono Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega, tutte sopra il 5%. La coalizione chiude al 25,96%. Fratelli d’Italia è al 6,03%, Forza Italia al 5,91%, Lega al 5,63%.

La coalizione di Massimo Grillo si ferma invece al 24,95%. A reggerla sono soprattutto Liberi, al 9,48%, e l’Udc all’8,19%. Restano sotto soglia Lilibeo Viva e Vivere la Città.

Sul fronte preferenze continua l’exploit di Gaspare Di Girolamo, che trascina l’Udc con numeri altissimi e doppia praticamente il risultato personale di cinque anni fa. Nella lista Liberi, invece, il nome più votato è quello di Gianpaolo Abrignani, già oltre quota 750 preferenze. Se dovesse scattare un secondo seggio, andrebbe a Flavia Sammartano.

In Fratelli d’Italia Francesco Carini domina la corsa interna con oltre 700 voti, superando gli uscenti. Dietro di lui Pugliese e Bonomo.

Tra le sorprese di questa tornata c’è anche Duilio Piccione, considerato il vero trascinatore della Lega sopra la soglia del 5%.

Dentro Compatti per Marsala, Gabriele Di Pietra supera gli 800 voti e si avvia a essere il primo eletto della lista. Verso la riconferma anche Leo Orlando.

In Progettiamo Marsala, secondo dati ancora parziali su 70 sezioni, Eleonora Milazzo guida con 629 preferenze, seguita da Piergiorgio Giacalone a 532 e da Coppola a 455.

E c’è anche un dato politico che fotografa perfettamente questa elezione marsalese: alcuni dei consiglieri dati per rieletti nella maggioranza di Andreana Patti – come Gabriele Di Pietra, Leo Orlando, Eleonora Milazzo e Piergiorgio Giacalone – cinque anni fa sedevano nella maggioranza di centrodestra che sosteneva Massimo Grillo.



