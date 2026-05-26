Con la "Cena dei 500" si chiude a Trapani la prima edizione della Festa della Busiata

26/05/2026 14:00:00

Si è conclusa ieri sera, nello scenario della Torre di Ligny, la prima edizione della “Festa della Busiata”, la manifestazione che dal 18 al 24 maggio ha animato Trapani con appuntamenti dedicati alla cultura gastronomica e alle tradizioni del territorio.

Il momento conclusivo è stato la “Cena dei 500”, andata esaurita in pochi giorni: una lunga tavolata sul mare che ha riunito cittadini e visitatori attorno a uno dei simboli più riconoscibili della cucina trapanese.

Per tutta la settimana il Chiostro di San Domenico ha ospitato talk, cooking show, laboratori didattici, presentazioni editoriali e incontri dedicati ai temi dell’enogastronomia e dell’identità locale. Tra gli ospiti intervenuti Gianfranco Marrone, Giusina Battaglia, Barbara Conti, Gaetano Basile, Anna Martano e Giovanni Franco.

Ampia partecipazione anche ai cooking show organizzati dall’Associazione Cuochi Trapanesi e dallo chef Peppe Giuffrè, promotore dell’iniziativa insieme all’Istituto Superiore I. e V. Florio.

Protagonisti della manifestazione anche gli studenti dell’istituto, coinvolti nei laboratori dedicati alla preparazione della pasta tradizionale e alla valorizzazione delle produzioni agroalimentari del territorio.

«La grande partecipazione registrata durante tutta la settimana – ha dichiarato la dirigente scolastica Pina Mandina – dimostra quanto sia forte il bisogno di riscoprire e valorizzare le nostre radici attraverso percorsi condivisi di cultura e formazione».

Per lo chef Giuffrè «la busiata non è soltanto una pasta, ma un elemento che racconta storia e tradizioni del territorio. In questi giorni abbiamo visto una partecipazione sentita da parte della comunità».

Tra gli appuntamenti della settimana anche l’annullo filatelico speciale dedicato alla busiata realizzato da Poste Italiane La manifestazione si chiude con un bilancio positivo per partecipazione e coinvolgimento del territorio, con l’obiettivo di consolidare l’evento anche nelle prossime edizioni.



