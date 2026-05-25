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Cultura

» Tempo libero
25/05/2026 13:24:00

A Favignana una settimana dedicata all'artigianato locale: corredi d'epoca, uncinetto e la costruzione delle nasse

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Dal primo al 7 giugno il Circolo Ricreativo Culturale e di Aggregazione Sociale "Giuseppe Guarrasi", in piazza Madrice a Favignana, ospita "Passione e Creatività", mostra-laboratorio organizzata dall'Associazione Culturale Poetica Ophea con il patrocinio del Comune di Favignana.

Corredi d'epoca e lavori a uncinetto

L'esposizione si divide in due sezioni. La prima raccoglie pezzi d'epoca legati alla tradizione del corredo: tessuti, ricami e manufatti che raccontano la vita domestica dell'isola. La seconda presenta i lavori realizzati dal laboratorio di uncinetto curato da Paola Gusinu, presidente dell'associazione Ophea, attivo tutto l'anno al circolo.

Antonio Torre e l'arte delle nasse

Ospite della manifestazione è Antonio Torre, artigiano specializzato nella costruzione delle nasse, le trappole da pesca intrecciate a mano con materiali naturali del territorio: giunco, olivastro e corde. Torre lavorerà dal vivo durante i giorni della mostra.

Orari e informazioni

La mostra è aperta tutti i giorni dall'1 al 7 giugno con doppio turno: la mattina dalle 10:00 alle 12:00 e il pomeriggio dalle 15:00 alle 17:00. Ingresso libero.

Per informazioni: Associazione Culturale Poetica Ophea — Paola Gusinu, 340 1345219.









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