A Favignana una settimana dedicata all'artigianato locale: corredi d'epoca, uncinetto e la costruzione delle nasse

Dal primo al 7 giugno il Circolo Ricreativo Culturale e di Aggregazione Sociale "Giuseppe Guarrasi", in piazza Madrice a Favignana, ospita "Passione e Creatività", mostra-laboratorio organizzata dall'Associazione Culturale Poetica Ophea con il patrocinio del Comune di Favignana.
Corredi d'epoca e lavori a uncinetto
L'esposizione si divide in due sezioni. La prima raccoglie pezzi d'epoca legati alla tradizione del corredo: tessuti, ricami e manufatti che raccontano la vita domestica dell'isola. La seconda presenta i lavori realizzati dal laboratorio di uncinetto curato da Paola Gusinu, presidente dell'associazione Ophea, attivo tutto l'anno al circolo.
Antonio Torre e l'arte delle nasse
Ospite della manifestazione è Antonio Torre, artigiano specializzato nella costruzione delle nasse, le trappole da pesca intrecciate a mano con materiali naturali del territorio: giunco, olivastro e corde. Torre lavorerà dal vivo durante i giorni della mostra.
Orari e informazioni
La mostra è aperta tutti i giorni dall'1 al 7 giugno con doppio turno: la mattina dalle 10:00 alle 12:00 e il pomeriggio dalle 15:00 alle 17:00. Ingresso libero.
Per informazioni: Associazione Culturale Poetica Ophea — Paola Gusinu, 340 1345219.