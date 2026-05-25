Scuola, nuovi tagli in provincia di Trapani

Altri tagli in arrivo per la scuola pubblica trapanese. Stavolta a finire nel mirino è il personale ATA, quello che ogni giorno garantisce il funzionamento concreto degli istituti: segreterie, sorveglianza, pulizia, supporto agli studenti e sicurezza nei plessi.
Secondo quanto comunicato dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Trapani nell’informativa sull’organico di diritto per l’anno scolastico 2026/2027, il saldo finale sarà negativo: in provincia si perderanno complessivamente 8 posti ATA.
Nel dettaglio, il piano prevede:
- 11 collaboratori scolastici in meno;
- appena 3 assistenti amministrativi in più.
Una riduzione che colpirà soprattutto gli istituti superiori del territorio, scuole spesso grandi e complesse, già alle prese con carenze di personale e carichi di lavoro elevati.
La notizia ha provocato la dura reazione della FLC CGIL Trapani. Per il sindacato, infatti, il fatto che i tagli vengano assorbiti dal turn-over dei pensionamenti — senza quindi creare personale soprannumerario — non rende meno pesante la situazione.
“Cancellare i posti dei lavoratori che vanno in pensione significa bloccare nuove assunzioni e impoverire i servizi”, dichiara Francesco Licata, responsabile personale ATA della FLC CGIL Trapani. “Meno collaboratori scolastici significa meno vigilanza, meno supporto agli studenti e maggiori difficoltà nel garantire sicurezza e igiene nelle scuole”.
Secondo il sindacato, il ridimensionamento degli organici non sarebbe un episodio isolato, ma parte di una strategia nazionale di contenimento della spesa pubblica sulla scuola. Una scelta che, sostiene la CGIL, rischia di incidere direttamente sulla qualità del servizio scolastico.
“La scuola pubblica continua a pagare il prezzo dei tagli lineari”, denuncia ancora la FLC CGIL. “Ridurre il personale ATA significa compromettere il funzionamento quotidiano degli istituti e il diritto allo studio”.
Il sindacato annuncia infine nuove iniziative di mobilitazione per chiedere il rafforzamento degli organici e difendere il ruolo del personale ATA, definito “un pilastro indispensabile della comunità scolastica”.