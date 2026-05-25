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Cronaca

» Sanità
25/05/2026 14:00:00

Sanità e Diritto a confronto: a Trapani il convegno sulla responsabilità sanitaria

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-05-2026/1779710071-0-sanita-e-diritto-a-confronto-a-trapani-il-convegno-sulla-responsabilita-sanitaria.jpg

Il convegno organizzato da Ordine degli Avvocati di Trapani e Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Trapani, svoltosi il 22 e 23 maggio a Trapani, ha acceso il confronto tra mondo medico e giuridico sui temi della responsabilità sanitaria, delle malpractice mediche e delle conseguenze risarcitorie e processuali.

L’iniziativa ha coinvolto avvocati, medici legali, magistrati e specialisti, con l’obiettivo di approfondire questioni sempre più centrali nella sanità contemporanea e favorire un 

dialogo interdisciplinare stabile tra professioni e istituzioni.

 

Tra i temi affrontati: responsabilità professionale sanitaria; aspetti medico-legali e deontologici; tutela del paziente; implicazioni giudiziarie e risarcitorie;

  • equilibrio tra diritti dei cittadini e tutela dei professionisti sanitari.

 

Particolarmente significativa la dichiarazione del presidente dell’OMCeO Trapani, Filippo Mangiapane, che ha sottolineato come il confronto tra medici e avvocati debba diventare “un’alleanza tra scienza, diritto e coscienza professionale”, superando la logica dello scontro per mettere al centro la persona e la qualità della sanità pubblica.

Il convegno proseguirà con ulteriori sessioni dedicate agli aspetti medico-legali, deontologici e processuali della responsabilità sanitaria.

 



Sanità | 2026-05-24 14:31:00
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