Sanità e Diritto a confronto: a Trapani il convegno sulla responsabilità sanitaria

25/05/2026 14:00:00

Il convegno organizzato da Ordine degli Avvocati di Trapani e Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Trapani, svoltosi il 22 e 23 maggio a Trapani, ha acceso il confronto tra mondo medico e giuridico sui temi della responsabilità sanitaria, delle malpractice mediche e delle conseguenze risarcitorie e processuali.

L’iniziativa ha coinvolto avvocati, medici legali, magistrati e specialisti, con l’obiettivo di approfondire questioni sempre più centrali nella sanità contemporanea e favorire un

dialogo interdisciplinare stabile tra professioni e istituzioni.

Tra i temi affrontati: responsabilità professionale sanitaria; aspetti medico-legali e deontologici; tutela del paziente; implicazioni giudiziarie e risarcitorie;

equilibrio tra diritti dei cittadini e tutela dei professionisti sanitari.

Particolarmente significativa la dichiarazione del presidente dell’OMCeO Trapani, Filippo Mangiapane, che ha sottolineato come il confronto tra medici e avvocati debba diventare “un’alleanza tra scienza, diritto e coscienza professionale”, superando la logica dello scontro per mettere al centro la persona e la qualità della sanità pubblica.

Il convegno proseguirà con ulteriori sessioni dedicate agli aspetti medico-legali, deontologici e processuali della responsabilità sanitaria.



