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Politica
25/05/2026 13:00:00

Paceco, preoccupano le condizioni del cavalcavia ferroviario di via Pecoreria. Ecco com'è

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-05-2026/1779703820-0-paceco-preoccupano-le-condizioni-del-cavalcavia-ferroviario-di-via-pecoreria-ecco-com-e.jpg

A Paceco preoccupano le condizioni del cavalcavia di via Pecoreria, il sovrappasso che attraversa la linea ferroviaria, dopo una segnalazione  inviata tramite PEC dal consigliere comunale Salvatore Ricciardi a seguito di un sopralluogo ispettivo.

 

L’allerta ha portato a un intervento immediato dei Vigili del Fuoco e della Polizia Locale, giunti sul posto per effettuare le verifiche tecniche e avviare le procedure di competenza.

Nel corso del controllo visivo sono emerse criticità legate al degrado del cemento armato dell’infrastruttura. In particolare, è stata rilevata l’espulsione del copriferro lungo la trave di bordo, con conseguente esposizione delle armature metalliche agli agenti atmosferici e ai fenomeni di corrosione. Accertato inoltre il distacco di alcuni frammenti di calcestruzzo, finiti sulla massicciata adiacente ai binari ferroviari.

 

La situazione ha fatto scattare le procedure di verifica sulla sicurezza dell’opera e sull’eventuale necessità di interventi urgenti.

 

“Desidero ringraziare i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale per la prontezza e la disponibilità dimostrate” ha dichiarato Salvatore Ricciardi. “La collaborazione tra territorio e istituzioni è fondamentale per garantire la sicurezza delle infrastrutture. Seguiremo con attenzione gli sviluppi tecnici e informeremo la cittadinanza”.

 

 









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