Kimi Antonelli vince il 4° GP di fila, a Montreal chiude davanti a Hamilton e Verstappen 

25/05/2026 10:20:00

Il futuro della Formula 1 parla sempre più italiano. Sul circuito di Montreal, Andrea Kimi Antonelli conquista una straordinaria vittoria nel Gran Premio del Canada, confermandosi il grande protagonista di questo avvio di stagione. Per il giovane talento azzurro si tratta del quarto successo consecutivo nelle ultime cinque gare disputate, un ruolino impressionante che lo proietta sempre più in vetta al Mondiale.

Alle sue spalle chiude un ritrovato Lewis Hamilton, autore di una gara solida e spettacolare con la Ferrari, mentre il campione del mondo Max Verstappen completa il podio con la Red Bull. Ai piedi della top three termina Charles Leclerc, quarto davanti a Isack Hadjar.

La gara di Montreal ha raccontato molto più del semplice ordine d’arrivo. Doveva essere il weekend perfetto per George Russell, protagonista assoluto fino al sabato con la pole nella Sprint, la vittoria nella gara breve e la pole position per il Gran Premio. Ma la domenica ha cambiato completamente il copione.

Antonelli, infatti, ha impressionato soprattutto nella fase decisiva: la partenza. L’italiano è scattato meglio del compagno di squadra, dimostrando di aver risolto uno dei pochi punti deboli mostrati nelle gare precedenti. Russell è riuscito inizialmente a riprendersi la leadership, ma non è mai riuscito a scrollarsi di dosso la pressione del giovane bolognese.

Giro dopo giro, Antonelli è rimasto incollato alla Mercedes numero 63, mettendo Russell sotto assedio con un ritmo costante e aggressivo. Emblematico il duello all’ultima chicane, dove Kimi ha dovuto temporaneamente restituire la posizione su indicazione del box. Ma la sensazione era chiara: l’italiano ne aveva di più.

La svolta arriva al 30° giro, quando la Mercedes di Russell si ferma improvvisamente tradita da un problema tecnico. Il ritiro dell’inglese spalanca così la strada al talento azzurro, che da lì in avanti gestisce la corsa con maturità da veterano fino alla bandiera a scacchi.

Per Antonelli non è soltanto una vittoria: è una vera dichiarazione di forza. La sensazione, sempre più concreta, è che il mondiale sia davvero nelle sue mani. Velocità, freddezza e personalità: il giovane italiano sta sorprendendo tutto il paddock e adesso sogna in grande. Continua a leggere su motoriedintorni.com.



