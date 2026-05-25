Sicilia, stop al caldo: tornano piogge e temporali, allerta gialla

Dopo un weekend dal sapore estivo, la Sicilia cambia improvvisamente scenario. Per la giornata di oggi è stata diramata un’allerta gialla su tutta l’Isola, segnale di un ritorno del maltempo diffuso.
Nel corso della giornata sono previste precipitazioni da isolate a sparse, spesso sotto forma di rovesci o temporali. I fenomeni, pur generalmente deboli, potranno risultare localmente più intensi, rendendo il tempo instabile un po’ ovunque, senza grandi distinzioni tra le province.
Le temperature restano comunque su valori primaverili, senza variazioni significative: massime comprese tra 22 e 27 gradi, con punte più alte lungo le coste e valori più contenuti nelle aree interne.
I venti non faranno registrare particolari criticità, mantenendosi deboli o moderati, mentre i mari si presenteranno nel complesso poco mossi o mossi.
Tendenza: instabilità ma senza crolli termici
Nei prossimi giorni il tempo resterà variabile, con una fase ancora incerta tra schiarite e nuovi possibili rovesci, soprattutto nelle ore pomeridiane.
Nonostante il ritorno dell’instabilità, non è previsto un vero calo delle temperature: il clima resterà mite e in linea con il periodo, senza eccessi né verso il caldo né verso il fresco.